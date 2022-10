Frankrijk staakt massaal: tegen het dure leven, voor het klimaat

Frankrijk wacht een turbulente week. Het succes van de stakingsacties bij de raffinaderijen inspireert ook andere sectoren tot verzet. Vandaag is een algemene stakingsdag voorzien. De kritiek op de regering komt van links tot extreemrechts.

Dit had de week moeten worden van de terugkeer naar het normale leven, zo had president Emmanuel Macron woensdag nog beloofd. Na weken van stakingen bij raffinaderijen en depots van oliebedrijven verkeert Frankrijk in een brandstofcrisis, met urenlange files voor benzinestations en tekorten bij 30 procent van de tanklocaties tot gevolg. Streng optreden van de regering zou een doorbraak moeten forceren in het aanhoudende conflict over salarisverhogingen. Zo werd personeel de afgelopen dagen op verschillende plaatsen gedwongen het werk weer op te pakken, op straffe van een boete of zelfs de cel. Maar nog altijd kampt bijna 30 procent van de pompstations met een tekort of geheel gebrek aan brandstof.

De week van terug naar normaal dreigt een week te worden van sociale crisis. Zondag werd daarvoor de toon gezet in Parijs: tienduizenden demonstranten protesteerden in een urenlange mars door de binnenstad tegen ‘het dure leven’ en het ontbreken van een effectief klimaatbeleid. Het initiatief van de linkse alliantie Nupes werd een parade van links Frankrijk. Antikapitalisten, feministen en klimaatactivisten schaarden zich achter dezelfde boodschap: voor salarisverhogingen en tegen een hogere pensioenleeftijd. En daar bovenop: extra belasting voor bedrijven in de energiesector die nu buitengewone winst maken, maximumprijzen voor basislevensmiddelen, en meer actie tegen klimaatverandering.

Vandaag zijn de bonden opnieuw aan zet. Geïnspireerd door het succes van de stakingsacties bij de raffinaderijen heeft een reeks vakbonden opgeroepen tot een algemene staking voor loonsverhoging en bescherming van het stakingsrecht. Naast leden van de radicale bond CGT, die ondanks een akkoord tussen TotalEnergies en twee andere vakbonden blijven staken, leggen ook medewerkers van kerncentrales, het openbaar vervoer, de transportsector, de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en de ouderenzorg het werk neer.

Verhoging van de pensioenleeftijd

De protesten vinden plaats tegen de achtergrond van een toch al verhitte sociale context. President Macron wil haast maken met de pensioenhervorming, een belofte die hij reeds bij zijn eerste verkiezing in 2017 heeft gedaan, maar die zeer omstreden is in Frankrijk. Met name de beoogde verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar stuit op fel verzet van zowel linkse partijen als extreemrechts. Desondanks wil premier Élisabeth Borne nog voor het einde van de winter tot een doorbraak komen.

Tegelijkertijd worstelt haar regering met de begroting voor 2023, die door het parlement moet worden goedgekeurd, maar op forse kritiek van de oppositie stuit. Links hekelt de 'zuinigheid’, rechts bepleit juist meer soberheid in de overheidsuitgaven, en het extreemrechtse Rassemblement National dreigt tegen te stemmen uit onvrede met het regeringsbeleid in het algemeen. In totaal zijn er 3.300 amendementen op de begrotingswet ingediend – voer voor eindeloze discussies in het Franse parlement.

Autoritaire regeerstijl

Verstoken van een parlementaire meerderheid dreigt de regering een uitzonderlijk middel in te zetten en een stemming in het parlement te omzeilen om zo de begroting te redden. Al maanden werd druk gespeculeerd of de regering dat zogenoemde artikel 49.3 zal inzetten – intussen is de vraag niet meer of, maar wanneer het gebeurt. De maatregel stuit op fel verzet van de oppositie. De enige manier om de begroting bij zo’n procedure tegen te houden, is via een motie van afkeuring, waarmee de regering ten val wordt gebracht. Het is maar de vraag of zo’n motie op de benodigde absolute meerderheid (289 zetels) kan rekenen. Maar afgezien daarvan ligt artikel 49.3 gevoelig bij de hele oppositie, die Macron al langer een autoritaire regeerstijl verwijt – bij zijn herverkiezing in april beloofde Macron nog een ‘nieuwe methode’ met meer overleg.

Zo stapelen de ingrediënten voor sociale onrust zich op: aanhoudend hoge kosten voor levensonderhoud, forse inflatie, urenlange files voor de benzinepomp in een land waar grote delen van de samenleving van de auto afhankelijk zijn, nieuwe stakingen, woede over de ophanden zijnde pensioenhervorming, en een oppositie die zich buitenspel gezet voelt. In een poging de Fransen tegemoet te komen, beloofde premier Borne de brandstofkorting van 30 cent per liter nog tot half november te verlengen. Tegelijkertijd voerde ze de druk op de stakers verder op: waar nodig zou ze opnieuw personeel verplichten het werk op te pakken.

Maar het ontbreekt president Macron en de mensen om hem heen aan goede sensoren voor wat er in de samenleving speelt, waarschuwde een oud-minister dit weekend bij onderzoekswebsite Mediapart. “Een aantal personen voelen het electoraat aan, maar niet het land.”

Kijk alleen maar naar de brandstofcrisis, schrijven ook andere Franse media: lange tijd weigerde de regering van een tekort te spreken. De waarschuwingen van oud-premier Édouard Philippe over een ophanden zijnde brandstofcrisis werden door de rest van de regering weggewuifd. Krap twee weken later stond bijna een op de drie tankstations geheel of gedeeltelijk droog.