Frankrijk met B-elftal ten onder tegen Tunesië dat ondanks zege naar huis gaat

Het was een treffend beeld halverwege de eerste helft. Op de reservebank van Frankrijk zaten Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé gebroederlijk naast elkaar. De sterspelers van de al geplaatste regerend wereldkampioen kregen rust tegen Tunesië (1-0 verlies).

Het is een vraag die elk toernooi terugkeert: wat te doen met de opstelling in de laatste groepswedstrijd als een land al zeker is van de knock-outfase: vasthouden aan de basisformatie om in het ritme te blijven of de vaste waarden rust gunnen en reserves een kans geven?

Bondscoach Didier Deschamps koos voor het laatste en posteerde naast Mbappé, Griezmann en Dembélé nog zes basisspelers op de bank. Het compleet gerenoveerde en onsamenhangende Frankrijk verloor dus, maar eindigde toch als winnaar in groep D. In de achtste finales wacht het treffen met de nummer twee uit de groep van Argentinië, Polen, Mexico en Saoedi-Arabië.

Dat Deschamps, sinds 2012 aan het roer bij de Franse ploeg, bijna zijn hele elftal wijzigde, kon nauwelijks een verrassing heten. De oud-speler deed het ook al op de EK’s in 2012 en 2016 en tijdens het WK in 2018, het toernooi waar Frankrijk zijn tweede wereldtitel greep. Drie keer eindigde de laatste groepswedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel, nu wist de B-ploeg van Deschamps een nederlaag niet te voorkomen.

Belonen voor hun inspanning

Ook het al geplaatste Brazilië treedt vrijdag in zijn laatste groepsduel tegen Kameroen hoogstwaarschijnlijk aan zonder de echte sterspelers, al heeft bondscoach Tite de luxe dat hij met Rodrygo (Real Madrid), Antony (Manchester United), Jesus en Martinelli (Arsenal) voetballers van de buitencategorie op de bank heeft zitten. Het is de perfecte gelegenheid om anderen aan het werk te zien of te belonen voor hun inspanning.

Het fenomeen is niet nieuw. Veelbesproken was de beslissing van Marco van Basten om als bondscoach van het Nederlands elftal tijdens het EK in 2008 zijn tweede keus te laten spelen in het derde groepsduel tegen Roemenië. Nederland won, maar verloor een paar dagen later in de kwartfinale van Rusland. De ploeg die in de poule had geïmponeerd tegen Frankrijk en Italië, was uit zijn ritme gehaald, luidde de kritiek.

Dat Deschamps ondanks de vele wisselingen en blessures waarmee Frankrijk kampt nog steeds spelers als Camavinga (Real Madrid), Konate (Liverpool) en Coman (Bayern München) kon opstellen, zei iets over de haast onuitputtelijk bron waaruit hij kan putten. Maar tegen Tunesië oogde de twee keus van Les Bleus toch vooral als elf eenlingen in plaats van een team.

Tunesië vocht dapper voor zijn laatste kans en waande zich even in de volgende ronde, toen het in de tweede helft via Wahbi Khazri op voorsprong kwam. Doordat Australië van Denemarken wist te winnen, was de knappe zege niets waard. Met het inbrengen van Mbappé, Griezmann en Dembélé trachtte Deschamps de nederlaag tevergeefs te voorkomen. Mede doordat een doelpunt van Griezmann in de extra tijd vanwege buitenspel werd afgekeurd.

Het is de vraag of de vele wisselingen de regerend wereldkampioen in het verdere verloop van het toernooi goed hebben gedaan of dat het de basisploeg danig uit het ritme heeft gehaald. Het antwoord volgt in de achtste finale.