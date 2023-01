Frankrijk in de ban van pensioenprotest: ‘Vakbonden moeten hun relevantie duidelijk maken door hard op te treden’

Gaan deze protesten enkel over de pensioenleeftijd?

“In hoofdzaak wel. Het is een thema dat enorm veel mensen kan mobiliseren. Iedere Franse regering die iets wil veranderen aan de pensioenen, weet dat er groot verzet komt van de vakbonden. Die bonden willen vandaag absoluut vermijden dat ze voorbijgestoken worden door spontane initiatieven zoals de gilets jaunes. Ze zijn erg op hun hoede, omdat ze weten dat de publieke opinie hier heel veel om geeft.”

Het is niet de eerste keer dat Macron grote protesten krijgt tegen zijn pensioenhervorming.

“Dat is juist: in 2019 waren er ook grote demonstraties. Toen werd al eens een poging gedaan om de pensioenleeftijd op te trekken. Die hervorming was in 2020 ook rond, maar is toen opgeschort door de covidcrisis. Macron is vervolgens heel vaag gebleven over dit onderwerp tijdens de verkiezingscampagne. Hij hoopt nu dat de motivatie om de staking lang aan te houden, laag is - dat mensen misschien door de covidcrisis een beetje geknakt of gelaten zijn.”

Frankrijk-kenner Frederik Dhondt (VUB): 'Het is vooral een verhaal van ongelijkheid, van arm versus rijk.' Beeld rv

Ook heel veel jongeren protesteren mee. Waarom?

“Het is vooral een verhaal van ongelijkheid, van arm versus rijk. De gefortuneerde oudere kiezer: dat is het electoraat van Macron. Hij wordt gesteund door de mensen die al op pensioen zijn. Jongeren protesteren vooral omdat ze zien dat de hervorming bedoeld is om te besparen en dat de factuur gaat naar de werkende mensen in plaats van de grote fortuinen.

“Dat is een van de punten die links blijft aanhalen: deze president heeft de belasting op de grote fortuinen afgeschaft en nu wil hij besparen op het patrimonium van de mensen die er geen hebben. Bovendien zien zij het recht om vroeger op pensioen te mogen als een soort beschavingsverworvenheid waar niet op toegegeven wordt.”

Heeft Macron hiermee nu een politiek probleem?

“Voor Macron zelf maakt het niet uit. De grondwet verbiedt een derde opeenvolgende termijn als president, dus hij komt niet opnieuw op bij de verkiezingen. Hij heeft ook een relatieve meerderheid in de Assemblée Nationale en zal zeker steun krijgen van rechts. Formeel is dit dus het normale spel van de democratie.

“Het is voor hem ook het juiste moment om de hervorming door te voeren. Hij zit nog in het begin van zijn tweede ambtstermijn. Naarmate de tijd vordert zal zijn gezag beginnen afbrokkelen omdat iedereen op het volgende paard begint te gokken.”

Protestbewegingen kunnen in Frankrijk bijzonder hevig zijn. Tegen de pensioenplannen van president Sarkozy werd maandenlang gedemonstreerd. Is dat militante typisch Frans?

“Het grote verschil met België is dat de vakbonden veel minder het beleid bepalen en veel minder op consensus gericht zijn. Onze vakbonden zitten al meer dan honderd jaar in de paritaire comités en wegen op het beleid. De Franse syndicaten weten dat ze hun relevantie duidelijk moeten maken door op een veel hardere manier op te komen. Als er in Frankrijk geen serieus sociaal conflict is geweest rond een hervorming, dan is ze niet gebeurd. Je moet het zien als een vorm van openbaar debat.”

Dreigt dit de fond te vormen voor een grote burgerbeweging zoals de gilets jaunes?

“Het is vooral belangrijk voor de socialisering van mensen in de politiek. In Frankrijk markeren zulke grote stakingen het geheugen. Dat zijn bewegingen waarvan mensen zich later herinneren: dan ben ik politiek actief geworden. Voor de linkse partijen in Frankrijk is dat goed nieuws. Voor hen is dit nog eens een klassieke gelegenheid om hun thema’s naar voren te brengen en betogers naar zich toe trekken.”