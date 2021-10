Frankrijk gaat strijd aan tegen stijgende prijzen: gasprijzen geblokkeerd tot april

In het journaal van TF1 kondigde de Franse eerste minister aan een ‘tariefschild’ te willen vormen tegen de aanhoudende prijsstijgingen. De geplande stijging met 12,6 procent van 1 oktober zal nog plaatsvinden, maar daarna komt er een einde aan de prijsverhogingen. “Er zal geen nieuwe stijging meer zijn”, verzekerde Castex, die verwacht dat de prijzen in maart of april zullen dalen.

De energieprijzen schieten in Frankrijk net als in de rest van de wereld de hoogte in. De gasprijzen zijn sinds januari met 57 procent gestegen in het land.

Frankrijk neemt ook maatregelen tegen de stijgende elektriciteitsprijzen. In tegenstelling tot de gasprijs wordt de gereguleerde elektriciteitsprijs slechts tweemaal per jaar gewijzigd. De verwachte prijsstijging in februari wordt gecompenseerd door een belastingverlaging. Consumentenorganisaties hadden ook aangedrongen op een verlaging van de belasting op aardgas, maar die komt er niet.

De regering zal wel bijkomende maatregelen overwegen als de geplande acties niet volstaan.