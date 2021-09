Frankrijk en VS strijken plooien glad na telefoontje tussen presidenten Macron en Biden

De ruzie tussen de VS en Frankrijk is bijgelegd na een telefoontje tussen presidenten Joe Biden en Emmanuel Macron. Biden erkende dat de VS een fout gemaakt hebben bij het afsluiten van het AUKUS-pact met Australië en het Verenigd Koninkrijk. Hij blijft weliswaar achter de deal staan, maar geeft toe dat de VS niet transparant genoeg waren. Frankrijk werd immers maar een uur voor de nieuwe alliantie bekendgemaakt werd, ingelicht.

Beide presidenten hebben afgesproken elkaar eind oktober in Europa te zullen ontmoeten. In afwachting daarvan zullen ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Jean-Yves Le Drian elkaar vandaag al in New York treffen voor een tête-à-tête.

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian eerder dit jaar in Parijs. Beeld AFP

Wat is het AUKUS-veiligheidspact?

De relatie tussen Frankrijk en de VS raakte onderkoeld nadat de VS een strategisch partnerschap bekendmaakte met Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het pact behelst dat de drie landen informatie en technologie met elkaar zullen delen. De VS zullen hun nucleaire technologie voor het aandrijven van duikboten daarbij ook gaan delen met Australië.

Dat is waar Frankrijk over valt, want door de deal krijgt Australië acht geavanceerde Amerikaanse duikboten ter beschikking en werd een omvangrijke aankoop van Franse onderzeeërs door Australië geschrapt. Het ging om een contract van 30 miljard euro.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, sprak in een reactie over “een mes in de rug”. “Dit eenzijdige, plotse en onvoorziene besluit doet erg denken aan de methode van Trump”, klonk het. “Maar dan zonder de tweets.” Frankrijk haalde prompt zijn ambassadeurs in de VS en Australië terug naar huis.

Wat nu?

Dat de Franse ambassadeur volgende week zal terugkeren naar Washington, betekent niet dat alle plooien nu gladgestreken zijn. De post van de Franse ambassadeur in Australië blijft voorlopig onbemand.

Frans president Macron heeft eerder deze week een telefoontje van Australisch premier Scott Morrison geweigerd. Dat vertelde Morrison aan verslaggevers in Washington. “De tijd is er nog niet rijp voor. We zullen geduld hebben”, zei Morrison volgens Australische media over de verstoorde relatie met Frankrijk.

Brits premier Boris Johnson gebruikte woensdag minder subtiele bewoordingen aan het adres van Macron. Gefrustreerd door het Franse gemor, reageerde Johnson in een mengeling van Frans en Engels. “Ik denk dat het tijd is voor een aantal van onze beste vrienden over de hele wereld om ‘prenez un grip’ over dit alles, ‘donnez-moi un break’, want dit is fundamenteel een grote stap voorwaarts voor de wereldwijde veiligheid.”