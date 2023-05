Frankrijk en Italië opnieuw op ramkoers over migratie: minister noemt premier Meloni ‘niet in staat problemen op te lossen’

Darmanin reageerde donderdag op kritiek van rechtse Franse politici op het migratiebeleid. Aan de Italiaanse kust, met name op het eiland Lampedusa, kwamen dit jaar al 42.000 migranten uit Afrika aan, 30.000 meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Een groot deel van die migranten reist door naar Frankrijk, wat tot spanning tussen de twee landen leidt.

Jordan Bardella, die Marine Le Pen opvolgde als partijleider van het rechts-populistische Rassemblement National, zei woensdag vanuit grensstad Menton dat daar “het totale falen van de regering om de illegale immigratie een halt toe te roepen en onze grenzen te beschermen” te zien is. Hij houdt Darmanin en president Emmanuel Macron verantwoordelijk voor dat ‘falen’.

Darmanin reageerde donderdag op de Franse radiozender RMC als door een wesp gestoken. “Wie houdt Bardella voor de gek? Er is een toestroom van migranten naar Menton omdat mevrouw Meloni, gekozen door de vrienden van mevrouw Le Pen, niet in staat is de migratiekwesties op te lossen waarvoor ze is gekozen.”

Meloni, van de postfascistische partij Fratelli d’Italia, werd vorig jaar verkozen tot premier door in de verkiezingscampagne onder meer te beloven de migratie terug te dringen.

Dat Meloni daar niet in slaagt, is volgens Darmanin bewijs dat ze “liegt tegen de bevolking”. Hij riep Bardella op met Meloni te gaan praten in plaats van zijn pijlen op hem te richten.

‘Onacceptabele belediging’

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken was er donderdag razendsnel bij om te verklaren dat de relatie tussen Frankrijk en Italië “gebaseerd is op wederzijds respect tussen de twee landen en hun leiders”. Het ministerie benadrukte dat de Franse regering wil samenwerken met Italië om de “gezamenlijke uitdaging van de toegenomen migratiestroom” aan te pakken.

Maar de schade was al geleden. Een regeringsvliegtuig dat donderdag met de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani naar Parijs zou vertrekken, bleef aan de grond. “De beledigingen aan de regering en Italië zijn onacceptabel”, zei Tajani op Twitter. Hij zou juist naar Parijs gaan om met zijn ambtsgenoot de betrekkingen tussen Italië en Frankrijk te versterken.

Het is zeker niet de eerste keer dat de buurlanden botsen over migratie. Vorig jaar weigerde Meloni reddingsschepen met migranten in Italië te laten aanmeren. Nadat een van die boten wel in Frankrijk aanmeerde, trok de Franse regering de stekker uit een plan om 3.500 vluchtelingen uit Italië op te vangen.