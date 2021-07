Frankrijk eist coronatest van maximaal 24 uur oud voor reizigers uit reeks Europese landen

De maatregel geldt vanaf zondag middernacht. Tot nu toe was voor de betrokken landen een coronatest nodig van maximaal 72 uur oud, voor het Verenigd Koninkrijk was dat 48 uur.

Voor de reizigers die volledig gevaccineerd zijn, zijn alle reisbeperkingen opgeheven sinds zaterdag, aldus nog de premier. Een persoon is voor de Fransen volledig gevaccineerd vanaf een week na de tweede dosis (bij de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca) of een week na de eerste dosis voor wie het coronavirus al opliep, of 28 dagen na de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin. Dat geldt voor alle landen.

Het aantal coronabesmettingen is in Frankrijk weer aan het stijgen onder invloed van de deltavariant. Gisteren waren er weer meer dan 10.000 besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is wel nog lichtjes aan het dalen.

