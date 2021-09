Frankrijk blokkeert gasprijzen tot april

Stijgende energieprijzen: wat is er aan de hand?

Wereldwijd schieten de energieprijzen de hoogte in. Deze week gingen de prijzen voor elektriciteit en aardgas in Europa door het dak.

De energieprijzen staan onder druk door een algemene krapte nu de economie weer aantrekt na de coronacrisis en de winter eraan komt, in combinatie met lage voorraden en dure emissierechten.

“Deze evolutie is al een tijdje aan de gang. Sinds begin dit jaar is aardgas vijf keer zo duur geworden”, zegt Tom Simonts, senior Financial Economist bij KBC. Nochtans is er geen enkel signaal dat er deze winter een tekort aan energie komt, volgens Marc Van Den Bosch, general manager van FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven.

