Frankrijk bereidt zich voor op een recordzomer: ‘Het aantal toeristen explodeert’

Het was twee jaar crisis voor ’s werelds populairste vakantiebestemming. Maar Frankrijk blijft Frankrijk: een toeristenmagneet. Parijse hotels zitten vol, de reserveringen bij campings stromen binnen.

Het zonnetje is er weer. De Parijse terrastafeltjes staan buiten, met scherp gevouwen servetten, glimmend bestek en gevulde wijnglazen. Mensen lachen. Op de wereldberoemde Place du Tertre in Montmartre zit een schilder achter zijn ezel met canvasdoek. Links klinken er Italiaanse kreetjes, rechts Amerikaans enthousiasme. Het lijkt wel alsof Parijs ontwaakt uit een lange winterslaap. In de wijk Montmartre schuifelen lange dikke rijen toeristen met hun fototoestellen in de aanslag door de straatjes. Net als voor corona.

“Kijk naar het plein: het is stampvol. Kijk naar ons restaurant: vol”, zegt Sébastien Maheu, directeur van La Mère Catherine, een van de oudste en bekendste restaurants op Place du Tertre. “Ik schat dat onze omzet is vertienvoudigd, vergeleken met vorig jaar. Spanjaarden, Brazilianen, noem maar op. Ze komen weer uit alle hoeken de wereld.”

De zomer moet nog beginnen

Een paar honderd meter verderop ligt Hôtel des Arts. “Het aantal toeristen is niet aan het groeien, welnee: het explodeert”, vertelt eigenaar Philippe Lameyre. “Mijn omzet ligt nu al 20 procent boven die van dezelfde periode in 2019, dus vóór corona. En dan moet de zomer nog beginnen. Daarvoor stromen de reserveringen ook al binnen.”

Lameyre ziet alle nationaliteiten weer terug – behalve nog de Aziaten. “Mensen hebben weer zin om te reizen en dingen te ontdekken. Nederlanders zijn er ook volop. Die lopen met de Belgen en de Duitsers voorop. Vorig jaar ook al.”

Frankrijk bereidt zich voor op een ongekend goede zomer. Voor toeristen lijkt corona voorbij. Het jaar 2022 wordt het jaar van de vakantie-inhaalslag, als de cijfers niet bedriegen. De zomer wordt een feest. Restaurants, hotels en campings – van Parijs tot aan de Middellandse Zee – zetten de deuren wijd open.

Frankrijk was in 2019 met z’n 90 miljoen bezoekers nog vakantiebestemming nummer één in de wereld. Toen kwam de pandemie. Het aantal toeristen daalde in 2020 met 56 procent. Veel horecazaken moesten langdurig dicht. In Parijse straten werd het stil. Langs de Franse stranden zat restaurantpersoneel met de duimen te draaien. In 2021 trok het wat aan, vooral dankzij binnenlandse toeristen en de eerste groepjes Duitsers en Nederlanders. Maar de inkomsten uit toerisme bleven nog ver achter bij die in 2019.

Keerpunt

En nu lijkt zich een keerpunt aan te dienen. “Deze zomer zou wel eens een heel mooi seizoen kunnen worden”, zei staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne deze week. “Veel Fransen vieren opnieuw vakantie in eigen land en de buitenlanders komen ook weer terug naar Frankrijk.”

Het begon al met een goed wintersportseizoen. “In alle Franse berggebieden nam het aantal toeristen toe. Soms werden zelfs records gevestigd”, aldus Lemoyne.

In de maand februari gaven buitenlandse toeristen in heel Frankrijk 2,7 miljard euro uit. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van februari in crisisjaar 2021 en bijna hetzelfde als in februari van topjaar 2019.

In Parijse hotels was de bezettingsgraad in het paasweekend maar liefst 91 procent: dat is meer dan tijdens Pasen in 2019. Zelfs bij de dure sterrenhotels was het druk. In heel Frankrijk staan de telefoons bij campings nu roodgloeiend. “Bij onze leden stijgt het aantal reserveringen voor de zomer enorm. We zitten nu al op 80 procent meer reserveringen dan vorig jaar”, aldus de website campings.com.

“Ik zit deze zomer zo goed als helemaal vol”, vertelt Gé Kusters, de Nederlandse eigenaar van camping Le Paradis in de Dordogne. “Van half juli tot half augustus is vrijwel alles gereserveerd. En dat is natuurlijk supergoed nieuws na twee moeilijke jaren.”

Het is weer als vanouds druk op de trappen voor de Sacre Coeur in Parijs. Beeld Getty Images

In 2020 en 2021 was er vooral aanloop in het hoogseizoen. “Nu zijn de toeristen er voor het eerst ook weer in het voor- en naseizoen. Er zijn ook geen gaten tussen het voor- en hoofdseizoen: het blijft gewoon de hele tijd druk. Met meer dan gemiddeld veel reserveringen.”

Kusters is ook vicevoorzitter van de Franse campingfederatie FNHPA. “Wij zien elke week de gegevens van 1.200 aangesloten campings. De perspectieven voor dit jaar zijn echt goed.”

Succeszomer

Dat geldt niet alleen voor de Franse campings. Bij de Franse hotels van de internationale Logis-keten komen nu al 37 procent meer reserveringen binnen voor de zomer dan er waren voor de succeszomer van 2019.

“Ik herken het helemaal: het aantal buitenlandse toeristen is inderdaad flink aan het stijgen”, zegt ook de Nederlandse Dominique Koolloos. Ze is de eigenares van Villa St. Hubert: een fraai monumentaal pand uit 1850 met vier gastenkamers en een gezinsgîte in Saint-Nectaire, ten zuiden van Clermont-Ferrand.

“Tijdens de coronajaren hadden we bijna alleen maar Franse toeristen in ons huis. Die gingen hun eigen land ontdekken tijdens de pandemie. Nu krijgen we voor het eerst weer veel meer telefoontjes uit Nederland, België en Duitsland. Aan de telefoon zeggen ze vaak: eindelijk mogen we weer! Ze durven nu voor het eerst weer naar Zuid-Frankrijk te komen.”