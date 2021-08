Frankrijk begint met derde prik voor risicogroepen

Na Israël, Duitsland en de Verenigde Staten biedt nu ook Frankrijk een derde coronavaccin aan voor mensen in bepaalde risicogroepen. Het zou dan vooral gaan om ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. De zogenaamde ’booster’-dosis zou moeten helpen tegen de oprukkende deltavariant.

In de video zei Macron dat het aantal antilichamen na verloop van tijd afneemt. Daardoor neemt de kans op ernstig ziekteverloop of sterfte toe bij mensen in risicogroepen. “Een derde inenting kan dat tegengaan”, aldus de Franse president.

De WHO roept daarentegen op om te stoppen met boosters. Zo zouden er meer vaccins vrijkomen voor mensen uit armere landen. De WHO legt de focus in deze vaccinatiecampagne vooralsnog op de eerste en tweede inenting van de hele wereldbevolking. Veel achtergestelde landen hebben die mogelijkheid nog niet.

Een studie uit het wetenschappelijke tijdschrift Nature uit juni weerlegt eveneens de noodzaak voor een derde prik. Onderzoek toont zelfs aan dat slechts één dosis voldoende zou zijn voor mensen die eerder al besmet waren met het virus. Ze maken wel het onderscheid tussen de brede bevolking en mensen uit de risicogroepen. Voor die laatste kan een ‘booster’-dosis eventueel als uitzondering.