Franciscus stapt nog niet op: ‘De paus wil dat zijn beleid wordt voortgezet: een barmhartige kerk die niet veroordeelt’

Waarom was dit een belangrijk weekend in het Vaticaan?

“De media suggereerden dat de paus tijdens zijn bezoek aan L’Aquila zijn ontslag zou aankondigen. Men dacht terug aan het bezoek dat Benedictus in 2009 aan de basiliek van de stad bracht, waar het graf van paus Celestinus V. zich bevindt. Benedictus liet zijn stola achter, een voorteken van zijn aftreden. Dat heeft Franciscus uiteraard niet gedaan. Hij is een paus van verrassingen. Precies daarom was ik ervan overtuigd dat hij geen symbolisch gebaar zou doen. Franciscus heeft eerder gezegd dat hij nog niet van plan is om ontslag te nemen. Wel dat de deur openstaat.”

Heeft de paus met het aanstellen van twintig nieuwe kardinalen zijn erfenis veiliggesteld?

“De paus heeft twintig nieuwe kardinalen gecreëerd, zo heet het, en zijn keuze voor die kardinalen bevestigt dat de paus een wereldkerk wil. 40 procent van door hem gecreëerde kardinalen die stemrecht heeft (en dus onder de 80 zijn) komt uit Europa, 29 procent uit Amerika, 15 procent uit Azië, 13 procent uit Afrika en 2 procent uit Oceanië. Hij wil los van het gedomineerde beeld van Europa en Italië.”

“Hij heeft vooral mensen gekozen uit bisdommen waar nog nooit een kardinaal was. Het mooiste voorbeeld vind ik Mongolië. Bisschop Giorgio Marengo, met zijn 48 jaar nog piepjong, is aangesteld tot kardinaal. Een aardverschuiving in het Vaticaan. Wat mij ook opvalt is dat alle nieuwe kardinalen sociaal bewogen zijn. Bij de creatie van bisschoppen dit weekend zei Franciscus: ‘Eigenlijk wil ik dat je je hemd wat oprolt, en kookt voor de armen’. Hij stelt mensen aan die zich tussen het volk bewegen, niet meer de grote intellectuelen.

“Robert McElroy, de nieuwe kardinaal uit San Diego, neemt het op voor politici die pro abortus zijn en sympathie heeft voor de lgbtq+-gemeenschap. De paus wil dat zijn beleid wordt voortgezet: een barmhartige kerk die niet veroordeelt. 63 procent van de stemgerechtigde kardinalen is door Franciscus gecreëerd.”

Wanneer denkt u dat de paus wel opstapt?

“Franciscus beseft: er is nog een tweede paus in leven. Als Franciscus opstapt, zijn er drie levende pausen. Persoonlijk denk ik dat hij wacht tot 2023. De paus heeft al een groot doel bereikt: de nieuwe grondwet die is ingegaan in 2022. Dat is het sluitpunt van zijn hervormingen. Maar er is nog een tweede iets wat hij wil bereiken: een synodale kerk, een kerk die luistert. Naar de leken, naar bisschoppen, naar vrouwen. In 2023 is er een synode over dit thema. Ik vermoed dat hij daar nog aanwezig wil zijn en dan kan zeggen: mijn werk is af.

“Franciscus is een populaire paus, ook onder andersgelovigen en niet-gelovigen. Maar het verzet tegen hem is enorm. Hij is progressiever dan zijn omgeving. Men doet er alles aan om de paus te destabiliseren. ‘Hij zit in een rolstoel, heeft geen charisma meer, een zwakke gezondheid’. Maar de paus trekt zich er niks van aan en laat zien dat je honderd procent authentiek en charismatisch kan zijn in een rolstoel.”

Wat kenmerkt paus Franciscus?

“Hij wil niet dat je hem de paus noemt. Hij wil nederig en bescheiden zijn. Hij wil zijn verjaardag vieren met een aantal daklozen op het Sint-Pietersplein en een hond erbij. Als hij geen paus meer is, wordt hij emeritus bisschop van Rome, zegt hij. Franciscus wil zich niet als paus blijven kleden of de naam blijven dragen. Hij wil de armen en zieken bezoeken, en de biecht afnemen om zo de barmhartigheid van God door te geven. En opnieuw pizza kunnen eten in Rome.”