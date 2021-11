Fox News rolt rode loper uit voor man die twee demonstranten doodschoot en werd vrijgesproken

Kyle Rittenhouse schoot twee mensen dood bij een protestbijeenkomst, maar de rechter sprak hem vrijdag vrij. Nu roept rechts Amerika hem uit tot symbool van het recht op zelfverdediging. De vraag waarmee veel Amerikanen worstelen: wélke Amerikanen hebben dat recht?

De nieuwe mascotte van rechts Amerika is 18 jaar oud, heet Kyle Rittenhouse en is net vrijgesproken van moord. Op maandagavond zit hij, gestoken in een net, grijs pak, tegenover Tucker Carlson, de uiterst rechtse Fox News-presentator. Hij en andere conservatieve Amerikanen hebben Rittenhouse, die twee mensen heeft doodgeschoten, uitgeroepen tot symbool van het recht op zelfverdediging.

‘Ik was daar gewoon om hulp te bieden aan wie het ook nodig had’, zegt Kyle Rittenhouse.

Dáár is Kenosha, Wisconsin. In augustus vorig jaar braken er protesten uit nadat een zwarte man werd neergeschoten door de politie. De dan 17-jarige Rittenhouse reisde met een semi-automatisch geweer naar het protest om, naar eigen zeggen, huizen en winkels te beschermen tegen vernieling. Er ontstond paniek. Tijdens een confrontatie schoot Rittenhouse twee demonstranten dood: Joseph Rosenbaum (36) en Anthony Huber (26). De tiener verwondde een derde.

Vrijdag werd Kyle Rittenhouse vrijgesproken van moord. In een exclusief interview deelt hij zijn ervaring maandag op Fox News.

Tucker Carlson prijst Rittenhouse. ‘Hij wilde helpen, orde brengen’, zegt Carlson in de uitzending. De presentator spreekt zijn verontwaardiging uit over Rittenhouses voorarrest, dat 2,5 maand duurde. ‘Het was duidelijk dat het om zelfverdediging ging. De beelden lieten dat zien en tóch sloten ze hem op.’

Stageplekken

De vrijspraak van Rittenhouse is juridisch weinig verrassend: de zelfverdedigingswetten van de VS zijn zo tolerant dat het moeilijk is iemand die beweert voor zijn leven te vrezen in een gewelddadige situatie te veroordelen. Bovendien kunnen de slachtoffers hún kant van het verhaal niet navertellen.

Toch leidt de zaak tot veel verdeeldheid in de Verenigde Staten. Volgens een peiling van The Economist en peilingbureau YouGov vindt 76 procent van de Democraten dat Kyle Rittenhouse wél veroordeeld had moeten worden voor moord. De meerderheid van de Republikeinen (65 procent) vindt van niet.

Kyle Rittenhouse was de rechtszaal vrijdag nog niet uitgelopen of hij kreeg al stageplekken aangeboden van prominente Republikeinen. ‘Kyle als je een stageplek wil, laat het me dan weten’, zei Madison Cawthorn, Congreslid uit North Carolina. Twee dagen daarvoor had zijn partijgenoot Matt Gaetz uit Florida hetzelfde aanbod gedaan.

Er zijn fondsen voor Rittenhouse opgericht, T-shirts afgedrukt met zijn silhouet met een wapen in de hand en de tekst: ‘Free Kyle’. De Republikeinse strateeg Gregg Keller zei dat hij Rittenhouse nog een belangrijke spreker ziet worden op conservatieve congressen.

Beeld AP

Recht op zelfverdediging

Maandagavond op Fox News blijkt Kyle Rittenhouse ook zichzelf goed te kunnen verkopen. ’Ik stond niet terecht,’ zegt hij tegen Tucker Carlson, ‘het recht op zelfverdediging stond terecht.’ De presentator knikt instemmend. ‘Als ik veroordeeld was, zou niemand het recht hebben zich te verdedigen tegen aanvallers.’

In deze zaak komen twee rechten op een gecompliceerde manier samen: het recht op zelfverdediging, van oudsher bedoeld voor Amerikanen om zich binnenshuis tegen indringers te verweren, en het recht in de meeste staten om op straat wapens te mogen dragen. De combinatie van deze wetten zorgt voor een realiteit waarin dit soort schietincidenten vrij van juridische consequenties blijven.

De vraag waarmee veel Amerikanen worstelen: wélke Amerikanen hebben het recht zich te verdedigen met wapens? Kylie Rittenhouse is een witte man, hij schoot op witte demonstranten die op een protest waren dat over geweld tegen zwarte mensen ging. Op Fox News wordt geen compassie getoond voor de doden. Wat als Kyle Ritttenhouse een zwarte tiener was geweest?

Misschien was ‘het meest problematische aspect van deze zaak’, schrijft columnist Charles M. Blow van The New York Times, dat dit de zoveelste keer is dat ‘geweld vanuit witte burgerwachten tegen zwarte mensen of hun witte bondgenoten wordt verheerlijkt’.