Fox News-presentatoren stuurden tijdens Capitool-bestorming sms’jes naar staflid Trump: ‘Hij verwoest zijn erfenis’

President Donald Trump moet de bestorming van het Capitool stoppen, sms’te prominent Fox News-presentator Laura Ingraham op 6 januari naar Mark Meadows, de toenmalige stafchef van het Witte Huis. “Mark, de president moet de mensen zeggen dat ze naar huis moeten gaan”, sms’te Ingraham. “Dit doet ons allemaal kwaad. Hij verwoest zijn erfenis.”

Uren later keurde ze op televisie de bestorming weliswaar af, maar verspreidde ze ook het onjuiste bericht dat dat Antifa-activisten aan de aanval hadden deelgenomen. De deelnemers “waren waarschijnlijk niet allemaal Trump-aanhangers en er zijn berichten dat Antifa-sympathisanten zich in de menigte hebben verspreid”, aldus Ingraham. Ook herhaalde zij dat er “legitieme zorgen” over fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020 waren.

‘Zorg dat hij op tv komt’

Ook andere prominenten van de rechtse, Trump-gezinde nieuwszender Fox News stuurden sms’en naar Meadows, die maandag openbaar werden gemaakt in het kader van het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar de gebeurtenissen van 6 januari. “Alsjeblieft, zorg dat hij op tv komt. Dit verwoest alles wat jullie hebben bereikt”, sms’te Brian Kilmeade, presentator van een ochtendshow. En primetimepresentator Sean Hannity: “Laat hem op tv komen. Vraag mensen het Capitool te verlaten.”

De sms’jes laten zien dat ook de Fox-presentatoren schrokken van de bestorming van het Capitool. Op tv keurden ze het geweld ook af, al bleven ze zonder enig bewijs herhalen dat de presidentsverkiezingen onrechtmatig waren verlopen. “Je kunt niet met je vingers knippen en hopen dat het wantrouwen verdwijnt”, zei Sean Hannity. Critici verwijten Fox hypocrisie: het wantrouwen werd aangewakkerd doordat presentatoren als hij de leugens van Trump elke dag herhaalden.

Ook voor Republikeinen was de aanval op het Capitool een schok. Die leidde echter niet tot bezinning. Nadat het stof was neergedaald, verstevigde Donald Trump zijn greep op de partij weer. Fox News heeft sindsdien de gebeurtenissen van 6 januari gebagatelliseerd, schrijft The New York Times.

‘Valse vlag’

Vorige maand bracht Tucker Carlson, de populairste Fox-presentator, een driedelige documentaire uit waarin hij opnieuw de foutieve boodschap verspreidt dat de bestorming van 6 januari werd uitgevoerd door tegenstanders die Trump in diskrediet wilden brengen. De aanval zou georkestreerd zijn door de FBI en de ‘deep state’ – een term voor ambtenaren die het beleid van Trump zouden saboteren.

Inmiddels zijn meer dan vijfhonderd mensen gearresteerd wegens hun aandeel in de aanval op het Capitool. Volgens Carlson gebruikt president Joe Biden de bestorming om “miljoenen Amerikanen – achtergestelde Amerikanen – van hun grondwettelijke rechten te beroven” en is het een voorwendsel om een “oorlog” te voeren tegen de “echte” patriotten die Trump steunen.

De conservatieve commentatoren Jonah Goldberg en Stephen Hayes verlieten Fox uit protest tegen de documentaire, die ze “waanzinnig” noemden. Het verspreiden van leugenachtige propaganda kan tot nieuw geweld leiden, zeggen ze.