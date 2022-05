Fout in belastingaangifte kan sommigen heel wat kosten, waarschuwt fiscalist: ‘Check twee codes’

Fiscalist Koenraad Tranchet van Fiscaal Ideaal is elk jaar traditioneel één van de eersten die fouten in de VVA’s (Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte) meldt, nu waarschuwt hij dat de fiscus ook in de gewone online belastingaangifte soms vooraf gegevens invult die niet kloppen.

“Het gaat om de codes 1106 of 2106, die vragen naar Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die u verhuurt aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken. Bedoeling is dat je daar het niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) invult van een tweede verblijf of een woning die je verhuurt.”

Over deze codes gaat het. Beeld screenshot website FOD Financiën

“Als je niets van die aard bezit, moet je daar uiteraard niets invullen en mag daar normaal niets ingevuld staan. Probleem is dat de fiscus daar in een aantal gevallen wél een KI in genoteerd heeft. Het euvel lijkt vooral voor te komen bij wie zijn enige eigen woning heeft verkocht om naar een andere enige eigen woning te verhuizen. De eerste woning blijkt dan soms beschouwd te worden als een tweede woning, met alle fiscale gevolgen van dien.”

En die zijn? “Het basis-K.I. van die woning dat daar ingevuld staat, wordt eerst geïndexeerd met 86,3 procent. Daar komt nog eens 40 procent verhoogd KI bovenop en dat wordt dan toegevoegd aan jouw belastbaar inkomen. Naargelang de belastingschijf waarin dat inkomen valt, betaal je daarop tussen de 25 en 50 procent belastingen — doorgaans is de hoogste schijf van de doorsnee werknemer 45 procent — en op die belastingen betaal je dan nog eens gemeentebelastingen. Ik heb hier een geval van een alleenstaande dame met kind die door die fout zo’n 500 euro extra kwijt was aan de fiscus.”