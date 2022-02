Fotografie: deze ijsberen doen aan cohousing in een verlaten Russisch weerstation

Ze zijn niet vies van barre koude, maar zelfs ijsberen hebben al eens graag een dak boven hun hoofd. Op een eiland vlak bij de Siberische kust stuitte de Russische fotograaf Dmitry Kokh op een groep ijsberen die hun intrek hadden genomen in een verlaten weerstation.

Ze kijken met z’n tweetjes door een raam, alsof ze er al jaren wonen. Liggen gezellig in de zon, of trippelen langs achtergelaten olievaten. De beelden van de Russische natuurfotograaf Dmitry Kokh tonen ijsberen zoals u ze wellicht nog nooit gezien hebt. In september vorig jaar trok Kokh met een zeilboot naar het Russische eiland Wrangel, traditioneel een pleisterplek voor ijsberen, om er de witte beesten te fotograferen. Maar dat werd een tegenvaller: de beren stuurden hun kat. Toen er op de terugweg ook nog eens slecht weer werd voorspeld, leek de expeditie helemaal op een fiasco uit te draaien. “De kapitein besloot om aan te leggen bij Koljoetsjin, waar we voor de storm zouden schuilen”, schrijft Kokh op zijn website. “Dat eiland was in het Sovjet-tijdperk gekend voor zijn weerstation. In 1992 sloot dat de deuren, maar het intussen verlaten dorpje staat er nog steeds.”

Beeld Dmitry Kokh

Tot zijn verbazing zag hij plots iets in een van de gebouwen bewegen. Geen meteorologen, maar een groep van zo’n twintig, voornamelijk mannelijke, ijsberen. De vrouwtjes en hun kroost liepen dan weer rond langs de stranden.

“Door het stormweer was het te gevaarlijk om aan land te gaan, dus maakte ik foto’s met een drone die weinig geluid produceert, kwestie van de dieren niet af te schrikken”, schrijft Kokh. Het resultaat oversteeg moeiteloos zijn verwachtingen, want het contrast tussen de trotse dieren en het vervallen weerstation zorgt voor een haast surreële sfeer. Op Instagram spreekt hij van “een extreem mooie parallelle wereld”. Al kaart hij ook aan dat er dringend iets gedaan moet worden aan de ecologische ramp die het eiland bedreigt. “Er liggen miljoenen lege olievaten op de Russische kusten”, vertelt hij aan de website DIY Photography. “In Sovjet-tijden was het de gewoonte om die gewoon te dumpen. Intussen zijn er plannen voor een schoonmaakoperatie, we zullen zien wat ervan komt.”

Meer werk op dmitrykokh.com en op Instagram: @master.blaster

