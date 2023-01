Foto van Donald Trump met beruchte maffiabaas roept vragen op

Een foto van voormalig Amerikaans president Donald Trump met de beruchte crimineel Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino roept vragen op. Niet in het minst omdat de foto genomen werd op een golfclub van Trump. Merlino is een bekende maffiabaas die veroordeeld werd voor afpersing.

Het was The Philadelphia Inquirer die met het beeld naar buiten kwam. Daarop staat Trump met twee mannen: een onbekende man links, Merlino rechts. De drie mannen steken hun duim omhoog. De foto werd aan de krant bezorgd door een bron die om anonimiteit vroeg.

Een woordvoerder van Trump wilde niet zeggen of en hoe de voormalige president Merlino kende. “President Trump neemt talloze foto’s met mensen,” zei de woordvoerder tegen de Philadelphia Inquirer. “Dat betekent niet dat hij elke persoon waarmee hij in contact komt kent.”

Trump, met rechts Merlino. Links staat een onbekende man. Beeld rv

Merlino was volgens de krant ooit “een leider van een gewelddadige bende”. Hij zou naar verluidt “op weg zijn geweest om baas te worden van een georganiseerde misdaadoperatie die actief was in Philadelphia en Atlantic City”. In die laatste stad had Trump belangen in casino’s.

Merlino werd in 2001 veroordeeld voor afpersing en bracht tien jaar door in de gevangenis. Hij verdween opnieuw achter de tralies in 2018, nadat hij schuldig pleitte voor een aanklacht wegens gokken. Vervolgens werd hij vrijgelaten in 2020.

Merlino en Trump delen volgens The Inquirer “een affiniteit voor golf en een afkeer van meewerkende getuigen die ‘flippen’ om federale onderzoekers te helpen”.

Trump maakte zijn standpunt hierover duidelijk in 2018, toen zijn voormalige advocaat en fixer Michael Cohen, die in de gevangenis belandde wegens beschuldigingen van campagnefinanciering en wegens liegen tegen het Congres, begon samen te werken met onderzoekers die de banden van Trump met Rusland onderzochten.

“Het heet flippen en het zou bijna illegaal moeten zijn,” zei Trump toen. “Het is niet eerlijk, maar daarom deed hij het. Hij maakte een zeer goede deal.”

Hetzelfde jaar, na zijn veroordeling, zei Merlino: “President Trump had gelijk. Ze moeten de flippers verbieden.”

Trump is de voorbije jaren regelmatig vergeleken met een maffiabaas, gezien zijn voorliefde voor het bedreigen van degenen die niet zijn bevelen uitvoeren, en gezien zijn banden met figuren uit de New Yorkse georganiseerde misdaad, onder wie Anthony ‘Fat Tony’ Salerno.