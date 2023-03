Foto’s verwijderd uit de Arenberg: ‘Dit is een soort replica van wat er in de Verenigde Staten aan de gang is’

Welke kunstwerken mogen de trappenhal van de Arenberg versieren? Een schijnbaar simpele vraag zette afgelopen week het debat over woke op scherp. En dat is gevaarlijk, zegt cultuursocioloog Walter Weyns (UAntwerpen). ‘Het is alsof we ons vermogen om redelijk te argumenteren kwijtgespeeld zijn.’

De beslissing van Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) om vier hedendaagse, diverse foto’s uit de trappenhal van theatergebouw Arenberg weg te halen en de oorspronkelijke, historische foto’s terug te plaatsen, verhitte afgelopen week de gemoederen. Voor de ene was het een terechte actie die Antwerps erfgoed moet beschermen tegen een doorgedreven wokecultuur. Voor de andere is het dan weer het bewijs dat Vlaams-nationalisten krampachtig de diverse samenleving proberen ontkennen.

Maar voor Walter Weyns, docent sociologie en cultuurkritiek aan de UAntwerpen en auteur van het boek Wie, wat, woke? is de hevige discussie vooral een symptoom van ons onvermogen om naar elkaar te luisteren. “Het is als een lontje in een kruitvat. Het kruitvat is de cultuuroorlog rond woke. En het wegnemen of terugplaatsen van schilderijen de lont.”

Hoe bedoelt u?

“Zo’n discussie over een traphal zou aanleiding kunnen zijn voor een rustig en legitiem debat over hoe we willen omgaan met het patrimonium, hoe we willen dat Antwerpse figuren in onze gedachten blijven en hoe je omgaat met diversiteit. Maar onmiddellijk wordt dat gesprek overschaduwd door een wolk van wokeverwijten heen en weer. Ineens wordt een schilderij van Gilbert Van Schoonbeke iets dat staat voor dé Antwerpse traditie die niet geschonden mag worden. Anderzijds wordt een foto van een moslima hét symbool van diversiteit. Zo zijn er veel thema’s die gemakkelijk oplosbaar zijn, maar die door de cultuurstrijd niet tot hun bescheiden proporties kunnen blijven.”

Over welke cultuurstrijd hebt u het precies?

“Zoals het er nu naar uitziet, is het een soort replica van wat er in de Verenigde Staten aan de gang is. Aan de ene kant zijn er de pleitbezorgers voor sociale rechtvaardigheid, die geloven dat minderheden pas hun verdiende plaats in de samenleving kunnen krijgen als witte mannen plaatsruimen. Aan de andere kant heb je mensen zoals Donald Trump die daarin een soort ondergang van de beschaving zien. Zoals Bart De Wever ook doet in zijn boek over woke.”

Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) beschuldigde een kleine groep van woke intellectuelen ervan de geschiedenis te willen wissen door de schilderijen in de Arenberg te vervangen. Is dit de eerste veldslag in de wokeoorlog van De Wever sinds de publicatie van zijn boek?

“Dat zou je zo wel kunnen zien. Ik heb het boek ook gelezen. Je kunt dat uitleggen als een poging om stemmen te ronselen. Of nog beter: ze terug te halen van bij Vlaams Belang. Maar je kunt De Wever ook zien als een kritisch, zij het Vlaams-nationalistisch, historicus, die zich stoort aan veranderingen in de vormen van geschiedschrijving. De afgelopen jaren heeft er zich een postmodern relativisme genesteld in academische kringen. Voor hem voelt dat als een overdreven zelfkritische reflectie op de geschiedenis, alsof bepaalde groepen zich zouden moeten schamen voor wat er in het verleden is misgelopen.

“Let op: ik bedoel niet dat De Wever een communiezieltje heeft. Op de eerste bladzijde van zijn boek heeft hij het over de vergiftiging van de cultuur en ondergang van de beschaving. Als toonzetting kan dat wel tellen. Hij blijft een politicus. Maar er zijn ook ernstige argumenten in te vinden. Woke activisten vinden dat spreken over ‘een universele waarheid’ een verkapte manier is om de particuliere waarheid van witte mannen te verkondigen. De Wever kaart aan dat dat relativisme het universele statuut van kennis en waarheid onder druk zet. Zoiets verdient een sereen debat. ”

Uiteindelijk moet dat debat wel een beslissing opleveren. Wat denkt u: mogen de foto’s van fotograaf Mous Lamrabat de vier oorspronkelijke schilderijen te vervangen?

“Natuurlijk kunnen die foto’s een waardevolle en frisse bijdrage zijn aan het publieke domein. Van al de duizenden toeschouwers die die trap zijn opgelopen, denk ik niet dat er de laatste jaren veel naar het gezicht van Van Schoonbeke gekeken hebben. Het toont het nieuwe gelaat van Antwerpen in de 21ste eeuw. Maar er valt even goed iets te zeggen over erfgoed en traditie beschermen. Je hoeft niet elk waardevol kunstwerk onder een stolp te bewaren, maar ze onnadenkend verwijderen is ook problematisch.”

Los daarvan kun je je de vraag stellen of politiek zich überhaupt te moeien heeft met artistieke keuzes. Eerder weigerde de stad ook al een kritisch gedicht over onderwijs, bijvoorbeeld.

“De definitie van cultuur is dat bepaalde mensen een soort vrijgeleide hebben gekregen van de samenleving om zich expressief te uiten en daarmee soms ook dingen doen die niet iedereen bevalt. En dat dat soms botst met politieke partijen die zich daar niet helemaal in herkennen, is volstrekt legitiem. En als kunstenaars zich door de acties van politici onder druk gezet voelen, is het goed dat zij zich verzetten.

“Maar dat zou niet tot apocalyptische discussies mogen leiden. Beide partijen reduceren de ander tot een karikatuur. Het is alsof we ons vermogen om redelijk te argumenteren, kwijtgespeeld zijn. Dat schuilt een ernstig gevaar in. Je kunt pas democratische openheid hebben als mensen tenminste de illusie koesteren dat ze iets van elkaar kunnen leren.”