Foto’s tonen hoe taliban tekeergaan aan ‘vrije doorgang’ naar luchthaven Kaboel

Opgelet, dit artikel bevat harde beelden.

Marcus Yam, een fotojournalist voor de Los Angeles Times, maakte gisteren schrijnende beelden in de buurt van de internationale luchthaven in Kaboel, waar heel wat Afghanen naar toe trokken in een poging de taliban te ontvluchten. De fotograaf zag hoe talibanstrijders de menigte hardhandig onder controle proberen te houden met dodelijke wapens, zoals vuurwapens, maar ook zwepen, stokken en scherpe voorwerpen. “Het geweld was willekeurig. Het leek alsof ze deden wat ze wilden”, getuigde Yam bij CNN. “Ik zag zelfs een talibanstrijder lachend in de richting van de menigte schieten, alsof het een spel was.”

Volgens de fotograaf raakten verschillende mensen gewond. “Het was schokkend om te zien”, vertelt hij. Op zijn foto’s is te zien hoe een man een gewond kind vastheeft. De jongen heeft een hoofdwonde en bloedt hevig. Op de grond ligt een gewonde vrouw. Omstaanders, ook kinderen, zijn in paniek.

De mensen die worden weggevlogen vanuit Kaboel zijn vooralsnog buitenlanders en Afghanen hebben geen kans op een vlucht via de luchthaven. De Taliban laten naar verluidt niemand in de buurt van het vliegveld komen die niet (ook) beschikt over een buitenlands paspoort. Ze zouden onder meer willen voorkomen dat geschoolde vakmensen het land verlaten.

Een menigte wanhopige Afghanen in de buurt van de internationale luchthaven in Kaboel. Verschillende mensen vluchten in paniek weg nadat talibanstrijders de massa uit elkaar probeert te drijven met vuurwapens, zwepen, stokken en scherpe voorwerpen. Daarbij raakten verschillende mensen gewond. Beeld Photo News

Beeld Photo News/Marcus Yam

Beeld Photo News/Marcus Yam