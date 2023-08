Foto’s die meer dan een zintuig aanspreken

Fahrenheit = x - 32 / 1,8 Celsius. Dat is een ezelsbruggetje om Fahrenheit om te zetten naar graden Celsius. Het helpt om deze foto’s van fotograaf Carlos Barria goed te lezen. De man trok er in het Amerikaanse Phoenix in de staat Arizona opuit met een gewoon fototoestel en een infraroodcamera. De camera toont hoe warm het is, net op het stipje in het midden van het infraroodbeeld. Zo slaagde Barria erin om weer te geven wat niet voelbaar is voor ons als kijker: het is warm in Phoenix. Al 27 dagen heerst er een hittegolf met temperaturen boven de 110 graden Fahrenheit. Voor wie te lui is om zelf te rekenen: dat is ongeveer 43 graden Celsius. De temperaturen op de foto’s variëren dan weer van 40 graden Celsius tot 65 graden Celsius.

Beeld REUTERS

