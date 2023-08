Forse renteverhoging wijst op zuurstoftekort bij Russische economie

De Russische roebel heeft het al een tijdje lastig. Maar zo diep als begin deze week, toen er 100 roebel moest worden neergeteld in ruil voor 1 dollar, was de munt al sinds maart vorig jaar niet meer gezakt. De roebel staat onder druk door de impact van westerse sancties op de Russische handelsbalans en de door de oorlog in Oekraïne stijgende overheidsuitgaven. De zwakte van de nationale munt laat zich voelen bij de modale Rus. Niet alleen schieten de prijzen van buitenlandse producten de hoogte in, ook de inflatie zit in de lift. Begin augustus bedroeg die in Rusland 4,4 procent.

Dat zorgt voor nervositeit in het Kremlin. De economisch adviseurs van president Poetin onderstreepten al meermaals het belang van een sterke roebel. Maksim Oresjkin, een van die adviseurs, gaf deze week het ‘zachte monetaire beleid’ van de centrale bank de schuld van de verzwakking van de roebel. Amper een paar uur na de kritiek van Oresjkin kondigde de centrale bank een noodvergadering aan waarop de renteverhoging werd afgeklopt.

Maar of die ook veel zoden aan de dijk zal zetten is volgens professor economie Paul De Grauwe (London School of Economics) nog maar de vraag. “Door de rente te verhogen wil de centrale bank de consumptie verminderen en zo de inflatie een halt toeroepen. Maar tegelijk moet de Russische overheid zelf fors blijven investeren in de productie van oorlogsmaterieel om de militaire inspanningen in Oekraïne vol te houden. Dat is een heel moeilijk evenwicht.”

Rantsoeneringen

Hoewel hij er geen al te grote conclusies aan vast wil knopen, wijst de forse ingreep van de centrale bank er volgens De Grauwe wel degelijk op dat de Russische economie stilaan in ademnood raakt. “Een verrassing is dat niet. Van bij het begin van het conflict heb ik er op gewezen dat de Russische economie gewoon niet sterk genoeg is om een langdurige en grootschalige oorlog zoals die in Oekraïne te voeren.” Al kan het Westen zich volgens De Grauwe maar beter nog niet rijk rekenen. “De economische moeilijkheden die we nu zien, kunnen ertoe leiden dat Rusland nog sterker evolueert richting oorlogseconomie. Waarbij de focus nog meer komt te liggen op de productie van oorlogstuig allerhande. En dat is niet noodzakelijk goed nieuws voor Oekraïne en zijn bondgenoten.”

Veel hangt af van wat de volgende stappen zijn die de Russische overheid neemt om haar economie te stutten. “Wanneer de renteverhoging niet volstaat om de stijging van de prijzen in de hand te houden kan er gedacht worden aan prijsblokkeringen of rantsoeneringen. Dat hebben we tijdens WO II ook bij ons gezien. Alleen zijn dat wel heel drastische ingrepen waarbij je als Russische overheid je volledige bevolking in een oorlog stort. Misschien kan Oekraïne zijn voordeel doen met de politieke en maatschappelijke onrust waar dat voor zorgt.”