Foodtrucks lijken alweer afgeserveerd: ‘Dit is geen kinderspel’

Enkele jaren geleden waren foodtrucks een ware hype, nu lijkt die trend te keren. Dat tonen cijfers van de Belgian Food Truck Federation. ‘Het foodtruckverhaal an sich is niet meer nieuw’, zo zegt Bjorn Swennen, oprichter van het HAP Food Festival.

“Aanvankelijk was ik heel erg kwaad. Ik heb het moeten loslaten”, zo zegt Caroline Moens. Noodgedwongen moest ze afscheid nemen van haar droom. In 2016 begon ze met haar foodtruck Boppin’ Burgers. “Mensen gelukkig maken met eten, dat was mijn motto.”

In december 2018 zag de toekomst er rooskleurig uit: een vast cliënteel zorgde voor mooie vooruitzichten. De pandemie stak daar echter een stokje voor. Evenementen werden bij bosjes afgelast en Moens moest op zoek naar een vaste job voor financiële stabiliteit. Nu heeft ze een managementfunctie in de start-up One Bill Global, die mensen helpt met hun financiën.

Geen straat zonder foodtruck

Sinds 2014 is het aantal foodtrucks toegenomen. Het concept waaide over van de Verenigde Staten en was al snel niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Koks kochten foodtrucks om hun nieuwste creaties tot bij de mensen te brengen. Om in te spelen op de nieuwe trend ontstonden er enkele foodtruckfestivals, waaronder HAP Food Festival. Al is de Belg doorgaans niet echt fan van vernieuwing. “We merken dat Belgen altijd opteren voor het bekende. De Belg zal steevast een pakje friet verkiezen boven bijvoorbeeld Japanse gerechten die op ambachtelijke wijze gemaakt worden”, legt oprichter Bjorn Swennen uit. Maar foodtrucks vielen wel in de smaak.

Intussen is de hype al gaan liggen. De laatste jaren kent het aantal foodtrucks een daling. We gaan van 850 in 2019 naar minder dan 600 nu. Ook het aantal afhakers binnen het jaar neemt toe, van 45 procent in 2014 naar 56 procent in 2019. Ook HAP voelt dat het aanbod afneemt. “We zoeken voor elke editie 20 à 25 trucks. Elk jaar kunnen ze zich bij ons inschrijven en we merken dat het aanbod steeds kleiner wordt”, zegt Swennen.

Daarbij transformeert het HAP Food Truck Festival stilletjesaan tot een HAP Food Festival, waarbij er eerder gefocust wordt op beleving en gezelligheid. Dat kan gaan van een optreden van zangeres Camille tot een bezoek van Bumba. “We willen elk jaar met vernieuwingen komen. Het foodtruckverhaal an sich is niet meer nieuw”, legt Swennen uit.

Corona als grote boosdoener

De pandemie was schadelijk voor de foodtrucksector. Cijfers van de federatie tonen aan dat heel wat foodtrucks tijdens deze periode een punt achter hun verhaal zetten. “Foodtrucks hebben festivals en evenementen nodig om rendabel te zijn. Door corona hebben ze twee jaar stilgelegen”, verklaart Swennen. Ook wisselende maatregelen zorgden voor demotivatie. “We stoomden ons klaar voor een evenement dat last minute werd afgelast. De ene week mocht het wel, de andere week weer niet”, zegt Caroline Moens.

Foodtrucks in grote steden zouden het overigens net iets harder te verduren hebben gekregen. Takeaway floreerde daar tijdens de pandemie en dat zorgde voor minder inkomsten voor de trucks. Telewerken werd de norm en voor de foodtrucks die zich in de voorsteden hadden geïnstalleerd, was dat een godsgeschenk. Mensen die normaliter naar de stad trokken voor hun werk, bleven thuis en moesten in de buurt op zoek naar lekker eten.

Ter compensatie kwam de overheid met premies. Die verschilden per regio. Ook Moens ontving een premie. Al moest ze die na een maand integraal terugstorten. Foodtrucks hebben geen verbruikszaal met stoelen en tafels zoals een restaurant en vielen daardoor niet onder de begunstigden. “Een kapper die een stoel in zijn garage zette, kreeg duizenden euro’s. Maar iemand die investeert in een bedrijf zoals een foodtruck, kreeg niets”, klinkt het verontwaardigd.

Al bleek de pandemie ook voordelen te hebben, voornamelijk voor beginners. Minder evenementen betekende minder klanten maar ook meer tijd. De restricties boden Lara Goossens, eigenaar van foodtruck Pasta di Lara, de kans en tijd om de puntjes op de i te zetten. In de nasleep van corona, iets meer dan een jaar geleden, begon zij haar foodtruckavontuur. “Voor mij was het ideaal. Ik had weinig inkomsten maar kon wel rustig opstarten en leren uit mijn fouten”, zegt Goossens.

Een veelzijdige job

Volgens Fabrice Willot, voorzitter van de federatie, zijn nieuwe foodtruckers steeds slechter voorbereid en geven ze hun trucks steeds sneller op. “Een foodtrucker zijn is een veelzijdige job: je bent kok, verkoper, boekhouder en ondernemer. De sleutel tot succes is een goede voorbereiding”, zegt Willot. Ook Swennen benadrukt het belang van een goede voorbereiding: “Foodtruckers hebben een ondernemingsplan nodig. Hoe gaan ze hun producten presenteren? Hoe trekken ze klanten aan?”

Daarbij moeten foodtruckers zich houden aan een heleboel regels. Van btw-percentages tot staanplaatsen en de hygiënewetgeving van het voedselagentschap. “Een foodtruck openen is geen kinderspel”, aldus Willot. Ook voor Moens was het een niet te onderschatten job: “Ik sliep vaak maar twee uur en werkte 18 uur per dag.”