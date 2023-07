Fonkelende Noordzee dankzij zeevonk, én door veranderend klimaat

Nu de zomer is aangebroken zal er meer zeevonk, een algje dat op het water drijft, te spotten zijn aan de Noordzeestranden. Plonzen in het fonkelend blauwe zeewater maakt van iedereen een kind. Maar de glinsteringen van deze alg zijn ook een waarschuwing voor een veranderend klimaat.

In het holst van de nacht opent Corné Ouwehand zijn achterbak. Op een parkeerplaats in Katwijk trekt hij zijn rubberen laarzen aan, en daarna een extra sweater tegen de kou. Weer of geen weer, Ouwehand trekt meerdere keren per week naar het strand, met zijn camera in de hand en een tas vol lenzen op zijn rug. In de hoop dat de Noordzee zal oplichten.

Op een warme zomeravond kan het zomaar dat de golven felblauw glinsteren of het vloedmerk turquoise nagloeit. De dreun van een voetstap vormt dan een lichtkrans in het natte zand, die langzaam uitdijt en vervaagt. Een toeschouwer blijft zelden een toeschouwer. Zeevonk, de veroorzaker van ‘het lichten van de zee’, betovert bijna iedereen met een kinderlijke speelsheid en nodigt uit tot springen, plonzen en zwemmen.

Zes jaar lang is Ouwehand al compleet in de ban van nacht. Een aantal keer per week heeft hij avonddienst op de spoedeisende hulp en zoekt daarna het strand op. Om te fotograferen of gewoon tot rust te komen in het nachtdonker. Eerst fotografeerde hij vooral sterrenregens, de Melkweg en ruimtenevels. Fotograferen bij weinig licht is een kunst op zich. Waar fotografen normaal de mooiste lichtinval zoeken, moet het voor nachtfotografie pikkedonker zijn.

Gaandeweg leerde Ouwehand de kneepjes van het vak en kantelde hij zijn camera weleens omlaag: van de fonkelende lichtjes aan de hemel naar de vonken in de zee. “Je weet pas hoe bijzonder zeevonk is als je het zelf hebt gezien. Het is echt magisch wanneer je door het water loopt en het wordt helemaal blauw. Soms verlicht het zelfs de mensen in het water, zo fel is het dan.”

Afweersysteem met aantrekkingskracht

“Iedereen heeft wel eens mooie zonsondergang gefotografeerd, maar mensen zijn niet veel bezig met wat je ’s nachts kunt zien”, verzucht Ouwehand terwijl hij de golven afspeurt naar zeevonk, een bolvormig algje dat op het water drijft. Bij plotse bewegingen in het water komt een chemische reactie binnenin de alg op gang, waarbij licht vrijkomt. Deze bioluminescentie is bedoeld als afweermechanisme tegen predatoren, maar trekt vanwege de schoonheid juist mensen aan.

Rond de 23 graden, dan groeit zeevonk het snelst. Op warme zomerdagen krijgt de alg dus ruim baan om zich te vermeerderen. Wanneer het ook nog eens windstil is, blijft de zeevonk op een plek liggen en kan dit leiden tot een lokale bloom – een algenbloei. De massale aanwezigheid van de zeevonkalg zorgt dat zelfs de golven blauw oplichten.

Ook in lagere dichtheden is zeevonk al goed zichtbaar, vertelt Ouwehand. Dan moet je wel weten waar en wanneer te zoeken. “Mensen komen vaak te vroeg. Als je om elf uur zeevonk wil spotten is het nog veel te licht.” Hoopvolle aspirant-zeevonkjagers kijken naar het breken van de golven, zien niets oplichten en keren onverrichter zake naar huis. “Maar de golven zijn vaak de laatste plek waar je het kunt vinden.”

Posten en fotograferen

Zelf begint de Katwijker, zoals elke avond, in de uitwatering van de Oude Rijn. De inham in het strand brengt het water tot stilstand; hier kan zeevonk gemakkelijk ophopen. Ouwehand schept wat zand op zijn laars en schopt het uit over het vlakke water. Honderden blauwgroene spetters lichten op uit het water. “Ik had het eigenlijk niet verwacht vanavond”, geeft hij toe, verwijzend naar temperatuur. “Het is bij lange na niet zo zwart-wit dat er alleen zeevonk is bij mooi weer. Eind januari stond ik hier bij min twee en toen zag ik het ook gewoon.”

Ouwehand loopt naar het noordelijke deel van de uitwatering. De zuidwestenwind staat hier haaks op en, zo voorspelt Ouwehand, drijft de oppervlakkige zeevonk richting het noordelijke strandje. Eenmaal aangekomen wordt zijn vermoeden bevestigd en grijpt hij meteen zijn telefoon. “Even een berichtje plaatsen.” Dat doet hij in de Faceboekgroep Zeevonk Alert. “Ik vind het een beetje raar als ik hier in mijn eentje sta te genieten en morgen allemaal leuke foto’s plaats, terwijl ik ook anderen van te voren op de hoogte had kunnen brengen. Mensen die hier niet in de buurt wonen bijvoorbeeld, of mensen met kinderen. Ik vind het leuk als ze door mij iets zien wat ze graag willen zien.”

Als hij aan de sociale verplichtingen heeft voldaan, grijpt Ouwehand naar zijn camera. Een lange sluitertijd, een hoge lichtgevoeligheid, een groot diafragma en handmatig scherpstellen. Ouwehand kan de instellingen van zijn camera wel dromen. In de duisternis moet al het aanwezige licht, dat van de zeevonk, op de lens vallen. De camera moet dan wel bewegingloos op een statief staan, anders krijg je wazige foto’s.

Verdrievoudiging

Zeevonk komt steeds vaker voor, vertelt Anouk Ollevier, planktononderzoeker bij het Vlaams Instituut voor de Zee. “In 2014 zagen we dat er op 20 procent van de proeflocaties zeevonk aanwezig was, terwijl dit in 2018 al op 58 procent van de locaties was. Een verdrievoudiging in vijf jaar.” Het onderzoek is uitgevoerd in het Vlaamse deel van de Noordzee, maar de trend is vergelijkbaar met andere wateren.

Zeevonk, in close-up langs de vloedlijn. Beeld Corné Ouwehand

Goed nieuws voor zeevonkliefhebbers, maar ook een veeg teken. “De belangrijkste factor bleek de temperatuur,” verklaart Ollevier. “Zeevonk is een warmteminnende soort. De optimale groeitemperatuur ligt rond de 23 graden Celsius. Hoe meer de zee opwarmt, hoe optimaler de omstandigheden voor zeevonk zijn. In de context van klimaatverandering is een soort als zeevonk een indicatorsoort die heel snel wordt beïnvloed door menselijke impact.”

Naast klimaatverandering kan ook eutrofiëring zeevonk tot bloei brengen. Uitgespoelde meststoffen komen via de rivieren in het Noordzeewater. “Zeevonk komt vaker wanneer er weinig fosfaat in het water zit,” stelt Ollevier paradoxaal. “We denken dat er een indirect effect is. Als er veel fosfaat in het water zit, kan fytoplankton daarvan profiteren en tot bloei komen. Zij vormen een belangrijke voedselbron voor zeevonk. Door dit geschakelde effect zie je dat er veel zeevonk is, nádat er eutrofiëring plaatsvindt.” Hoe groter de menselijke ontregeling van het klimaat en de nutriëntencyclus, des te groter de mariene lichtshow, zo lijkt de voorzichtige conclusie.

‘Zoeken jullie zeevonk?’

Toch kan zelfs het lichten van de zee in de toekomst overstraald worden. “Laatst las ik dat er over twintig jaar waarschijnlijk amper meer sterren te zien zijn, want de lichtvervuiling neemt steeds meer toe. Zeevonk zien is natuurlijk geen eerste levensbehoefte, maar het is wel iets van de natuur. Het zou zonde zijn als dat verdwijnt.”

“Maar goed, dat vind ik”, besluit de nachtfotograaf terwijl hij langzaam de terugweg naar de auto inzet. Net voordat hij de uitwatering van de Oude Rijn wil verlaten ziet hij een moeder en zoon. Zoekend kijken ze naar de zee, en dan weer op hun mobiel. “Zoeken jullie zeevonk?” vraagt hij. De moeder antwoordt bevestigend. Ze hadden het Facebookbericht van Ouwehand gezien en waren meteen vanuit Amsterdam vertrokken.

Enthousiast leidt Ouwehand ze naar de uitwatering. Hij laat ze zien hoe ze het blauwgroene licht tevoorschijn kunnen toveren. De zoon wilde het heel graag een keer zien, het is hun eerste keer. “Dat is toch wel waarvoor je het doet.” Ouwehand stapt tevreden zijn auto in. Het is half twee, nu echt tijd om naar huis te gaan.

Wat is zeevonk? De Latijnse naam voor zeevonk is Noctiluca scintillans, letterlijk vertaald als flitsend nachtlicht. Het is een alg uit de stam van dinoflagellaten. Het bolvormig lichaam is met het blote oog te zien: gemiddeld een halve millimeter. De vacuole van zeevonk is gevuld met ammoniak, waardoor de alg blijft drijven. Zeevonk is heterotroof en eet fytoplankton, garnalenlarven en visseneitjes. De alg wordt op haar beurt gegeten door eenoogkreeftjes, en de zeevonk probeert die af te schrikken met de kenmerkende luminescente chemische reactie. Bij een snelle beweging in het water reageren daarbij luciferine en luciferase met zuurstof, waardoor er blauw licht vrijkomt. De zeevonkalg komt overal ter wereld voor.

