FOD Volksgezondheid stuurloos door crisis aan de top

Topambtenaar van de FOD Volksgezondheid Tom Auwers op archiefbeeld. Beeld BELGA

In volle afloop van de coronacrisis en met belangrijke hervormingen in het vooruitzicht is de topambtenaar van de FOD Volksgezondheid met ziekteverlof na een tweede ontoereikende evaluatie. Dat staat in de Mediahuis-kranten.