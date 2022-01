Fluvius roept op om verbruik dag per dag op te volgen: ‘Efficiënte manier om te besparen’

Waarom heb ik een digitale meter nodig?

“Wie nog een oude gas- of elektriciteitsmeter heeft met een mechanisch draaiende teller moet jaarlijks - via zijn meterstand - zijn verbruik doorgeven. Dan zie je zo’n abstract getal waarbij je je weinig kunt voorstellen. Het is niet altijd tastbaar hoeveel je verbruikt hebt. Met een digitale meter hoef je de meterstanden niet door te geven, dat gebeurt automatisch.

“Maar belangrijker is dat je via de website van Fluvius je gedetailleerde verbruik kan opvolgen. Dat verbruik wordt digitaal geregistreerd en biedt je dus inzicht in je actueel verbruik. De planning is om tegen eind 2024 zo’n 80 procent van alle Vlaamse gezinnen gratis te voorzien van een digitale meter, en tegen eind 2029 moet iedereen er een hebben. Met die digitale meter kan elke klant zijn energieverbruik dan echt van nabij opvolgen en zijn verbruik eventueel aanpassen.”

Hoe werkt dat systeem precies?

“De verbruiksdata op het klantenportaal van Fluvius zijn strikt persoonlijk. Ze zijn enkel toegankelijk voor de persoon op wiens naam het energiecontract van de woning staat, of door derden na expliciete goedkeuring van de consument. Via het portaal kan dat gratis en zie je je actueel verbruik met een vertraging van 24 uur. Je kan indien je dat wenst ook je verbruik in real time opvolgen, daarvoor moet je dan wel een app koppelen aan de digitale meter. Die toestelletjes kan je vrij kopen vanaf enkele euro’s.

Björn Verdoodt, woordvoerder netbeheerder Fluvius: ‘Je kan de je verbruik opvolgen en ontdekken welke impact bepaalde toestellen hebben.’ Beeld GF

“Wat elektriciteit betreft, kun je zo de resultaten opvolgen van je verbruik en ontdekken welke impact bepaalde toestellen hebben. Vaak zijn mensen zich daar niet of onvoldoende van bewust. Zo heb je een tool in handen waarbij je ook efficiënter kan besparen. Eigenaars van zonnepanelen kunnen de applicatie dan weer gebruiken om hun verbruik beter af te stemmen op de momenten dat hun zonnepanelen veel energie opwekken. Op zo’n moment kan je bijvoorbeeld je warmtepomp laten draaien op zelf opgewekte, gratis stroom. Goed voor het klimaat en ook voor je portemonnee.”

Hoeveel mensen maken daar nu al gebruik van?

“Ongeveer 20 procent van de gezinnen in Vlaanderen heeft vandaag al digitale energiemeters. In cijfers: er staan nu 1.263.000 digitale meters opgesteld bij ongeveer 760.000 gezinnen in Vlaanderen. En 115.000 van die gezinnen, meer dan een op de zeven, zijn ook actief met verbruiksdata op het klantenportaal mijn.fluvius.be. Wanneer er in de komende jaren meer met dynamische tarieven zal worden gewerkt - waarbij de stroomprijs per uur kan verschillen - zal het meten en weten van je verbruik handig zijn om vooral stroom te verbruiken op die momenten van de dag dat stroom het goedkoopst wordt aangeboden. We verwachten dus dat steeds meer mensen gebruik zullen maken van de tool, nu ook steeds meer energieleveranciers hun klanten op deze interessante data wijzen.”

Kan ik sneller mijn digitale meter aanvragen?

“Dat is mogelijk. Via onze website kan je checken wanneer de plaatsing van de digitale meter in je gemeente zal gebeuren. We werken van gemeente tot gemeente, en van deur tot deur. Je wordt ook op voorhand per brief op de hoogte gehouden. Wil je sneller je digitale meter, dan kan je dit aanvragen. Je betaalt dan wel een installatiekost van zo’n 88 euro voor gas en elektriciteit samen. De plaatsing van de digitale meter volgens de normale planning is wel volledig gratis.”