FlixBussen kwellen Brusselse fietsers: ‘Ik heb al vaak mijn remmen moeten testen’

Iedere dag moeten in hartje Brussel fietsers uitwijken voor de reisbussen van FlixBus, die bij het parkeren alle verkeersregels overboord gooien. Terwijl de woede groeit, zoekt Brussel naar een definitieve oplossing: een groot internationaal busstation.

Op de statige Koning Albert II-laan in Brussel was het als fietser altijd al uitkijken. Tweewielers moeten er over een smal fietspad langs een drukke tweevaksbaan, op de parkeerstrook langs het fietspad zwaait met enige regelmaat een autoportier gezwind open. En dat is dan nog zonder de FlixBussen gerekend, die al een maand een deel van de parkeerstrook innemen en sindsdien de zenuwen van de Brusselse fietser danig op de proef stellen.

“Het is er altijd heel erg uitkijken, ik heb al vaak mijn remmen moeten testen”, zegt Eva Van Noten, die elke dag door Brussel naar het werk fietst. Tot voor kort nam ze de Albert II-laan, maar sinds vorige maand neemt ze een andere route. “Het is gewoon heel gevaarlijk geworden. De bussen staan voortdurend op het fietspad, waardoor je de rijbaan op geduwd wordt.”

Zes plaatsen

Tot voor kort parkeerden de bekende groene bussen voor budgetreizen aan het Brusselse Noordstation. Maar door werken aan het CCN-gebouw, dat vroeger de administraties van het Brussels Gewest huisvestte, moesten de bussen verkassen naar een andere plek. Het gewest maakte dan maar zes parkeerplaatsen vrij op de nabijgelegen Albert II-laan. De werken aan het station zullen nog heel wat tijd in beslag nemen, maar de situatie van vandaag kan niet blijven duren, klinkt het ook bij Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Er gaat de laatste weken geen dag voorbij of er is wel een FlixBus die de fietsers in gevaar brengt. “De chauffeurs zetten zich overal waar ze kunnen, de hele dag door: op de stoep, op het zebrapad, in een dubbele file op het fietspad. Het is altijd een beetje chaos. Als fietser kun je uitwijken naar de rijbaan, maar dan zit je recht in het drukke autoverkeer”, zegt Pieter Fannes, die met burgercollectief Heroes for Zero pleit voor veiliger fietsverkeer in Brussel.

Het zijn niet enkel de bussen die problemen veroorzaken. Veel gewone automobilisten stationeren op de fietsstrook of op de rijbaan om snel een reiziger af te zetten. En erg vaak worden de parkeerplaatsen voor de bussen ingenomen door personenwagens of bussen van andere maatschappijen, waardoor de FlixBussen zich genoodzaakt voelen de rijbaan te blokkeren.

Navigeren tussen de groene bussen. "De chauffeurs zetten zich overal waar ze kunnen, de hele dag door." Beeld Tim Dirven

Om de problemen terug te dringen werd een deel van het fietspad afgeboord met paaltjes zodat de bussen daar alvast niet kunnen parkeren. Met nieuwe signalisatie is het nu duidelijk dat enkel de FlixBus die plaatsen mag innemen. Maar de problemen zijn allesbehalve van de baan. Na overleg met minister Van den Brandt besliste het bedrijf achter de groene bussen om twee stewards ter plekke te zetten, die alles in goede banen moeten leiden.

Ook dat hielp niet veel. Bij veel Brusselse fietsers is het geduld helemaal op. De buurt rond het Noordstation was sowieso al erg druk, sinds enkele maanden rijden er een pak meer FlixBussen rond. In februari overleed een fietskoerier die onder de wielen van een FlixBus belandde. Dat het bedrijf sindsdien nog iedere dag de verkeersregels vlotjes negeert, kan er bij veel Brusselaars niet in. “Het is totaal respectloos voor die overleden fietser”, zegt Van Noten.

Politiecontroles

“Er zijn nog te veel gevaarlijke situaties”, zegt ook Pieterjan Desmet, woordvoerder van minister Van den Brandt. “Sinds deze week hebben we iemand van Parking Brussels, het Brusselse parkeerbedrijf, daar gestationeerd om een oogje in het zeil te houden en zo nodig boetes uit te schrijven.” Dinsdag volgde een nieuw onderhoud met de verantwoordelijken van FlixBus. Zij kregen daar te horen dat de bussen weg moeten als de situatie niet op korte termijn aanzienlijk verbetert. Dan volgt wellicht een verhuis naar een park-and-ridezone buiten de stad.

Zijn die controles dan niet te taak van de politie? “Dat zou je denken”, klinkt het cynisch in de regering. Maar de politie geeft aan dat ze doet wat ze kan. Er worden extra verkeersploegen ingezet en de camera’s in de buurt helpen om de bussen in de gaten te houden. “Eind deze maand zullen we evalueren. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken”, zegt een woordvoerder van de politiezone Brussel Noord.

Andere steden

De problemen met FlixBus doen een oude discussie heropleven: waarom heeft een metropool als Brussel geen station speciaal voor internationaal busverkeer? In veel buitenlandse grootsteden is dat de vanzelfsprekendheid zelve en zou niemand eraan denken om die grote reisbussen in een al riskante verkeerssituatie te proppen.

“Zo veel internationale bussen in zo’n drukke omgeving, dat is een uitdaging voor de verkeersveiligheid”, beaamt Desmet. Voor de groenen in de Brusselse regering is het een uitgemaakte zaak dat er snel werk gemaakt moet worden van een groot busstation. Op dit moment loopt een studie die de beste locatie moet selecteren. “Brussel is voor FlixBus de vierde populairste bestemming en dient als tussenstop op de lijn Amsterdam-Parijs. Daardoor is er veel verkeer. Zo’n station moet er absoluut komen, liefst vlak bij een mobiliteitsknooppunt zodat reizigers snel in een station raken.”