Fiscus houdt minder belasting in op uw loon, wat betekent dat voor u?

Wat verandert er?

Minister Van Peteghem wil die ‘gratis lening’ aan de fiscus bestrijden door de schalen van de bedrijfsvoorheffing beter te laten aansluiten bij de schalen van de personenbelasting. Sinds 2004 wijken ze daarvan af.

Wat betekent dat voor u?

Door de aanpassing van de schalen van de bedrijfsvoorheffing houden werknemers volgend jaar gemiddeld 128 euro meer over. Voor 2023 komt daar 209 euro bij. En in 2024 nogmaals 243 euro. Ze krijgen die bedragen dan later, na de uiteindelijke belastingafrekening, wel niet meer terug van de fiscus.

Hoe gaat die aanpassing precies in zijn werk?

De aanpassing gebeurt in stappen. In een eerste fase wordt de schaal van de bedrijfsvoorheffing waarin wordt gerekend met het tarief van 25 procent in lijn gebracht met de schaal van de personenbelasting waarop dit tarief speelt. “Nu geldt in de bedrijfsvoorheffing 25 procent tot 13.150 euro, terwijl dat in de personenbelasting tot 13.540 euro is. Dat betekent dat mensen voor de bedrijfsvoorheffing sneller in de schijf van 40 procent terechtkomen”, zegt fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer.

Naast de aanpassing van de schalen houdt Financiën ook rekening met de hogere belastingvrije som uit de personenbelasting, de onderste schijf van het inkomen waarop geen belasting verschuldigd is. “Die aanpassing wordt vooral door mensen met de laagste inkomens gevoeld”, aldus nog Wellens.

Komt er dan een volledige gelijkstelling?

“Een volledige gelijkstelling met wat mensen uiteindelijk moeten betalen, zal er nog steeds niet zijn”, zegt woordvoerster Miet Deckers namens Van Peteghem. “Zo worden belastingverminderingen voor bijvoorbeeld kosten van kinderopvang of uitgaven voor dienstencheques pas verrekend bij het verwerken van de belastingaangifte.”