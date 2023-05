First Republic Bank verdwijnt, JPMorgan neemt bijna alle tegoeden en bezittingen over

De First Republic Bank is al de derde bank in de VS die in twee maanden tijd omvalt. In de afgelopen weken verdampte 97 procent van haar beurswaarde. Een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar door elf andere banken kon niet voorkomen dat klanten hun vertrouwen in de First Republic Bank verloren: ze haalden voor 100 miljard dollar aan spaartegoeden van hun rekening.

Daarom werd naarstig gezocht naar een oplossing door overheden, toezichthouders en de financiële wereld zelf. Niemand was er bij gebaat dat er weer een bank failliet zou gaan – met als mogelijk effect dat het vertrouwen in het bankensysteem nog verder ondermijnd zou raken. De oplossing is gevonden in een akkoord met JPMorgan: het Federale Depositogarantiefonds FDIC legt beslag op alle tegoeden en deposito’s bij de First Republic Bank en verkoopt die door aan JPMorgan.

Dat betekent dat vanaf nu alle rekeninghouders van First Republic Bank klant zijn geworden van JPMorgan. De 84 vestigingen van de bank, die zijn verdeeld over acht staten, zullen heropenen als een filiaal van JPMorgan. Rekeninghouders hadden in totaal nog 104 miljard dollar aan spaartegoeden gestald bij de First Republic Bank. Daarnaast beschikte de bank over 229 miljard dollar aan activa.

De overname levert JPMorgan een eenmalige winst op van 2,6 miljard dollar, schrijft de Financial Times. De bank schat wel 2 miljard dollar kwijt te zijn om de activiteiten van de First Republic Bank te integreren. De FDIC geeft JPMorgan een lening van 50 miljard, met een looptijd van vijf jaar.

Eerder dit jaar vielen de Silicon Valley Bank en de Signature Bank om. In tegenstelling tot de First Republic Bank waren die zeer actief in de techindustrie. Wel heeft de First Republic Bank veel rijke klanten met meer dan 250.000 dollar op hun rekening.

Het Amerikaanse depositiegarantiestelsel vergoedt een bedrag tot 250.000 dollar per rekeninghouder als een bank failliet gaat. Uit angst dat ze niet al hun spaartegoeden terug zouden zien, haalden veel vermogende spaarders hun geld van hun rekening bij de First Republic Bank om dat onder te brengen bij een andere bank. Bovendien verloren veel leningen, waaronder goedkope hypotheken aan rijke klanten, hun waarde vanwege de sterk gestegen rente. Die kapitaalvlucht en rentestijging kwam de bank niet meer te boven.