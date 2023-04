First Republic-bank liet vorig jaar de champagne stromen. Vandaag zijn de rijke klanten weg en dreigt het bankroet

Wie had gehoopt dat de bankencrisis achter de rug was, blijkt toch weer bedrogen uit te komen. Het Amerikaanse First Republic is helemaal onderuitgegaan op de beurs en verloor in één maand tijd 90 procent van zijn waarde. Hebben we ook iets te vrezen in Europa?

Midden december werden de rijke klanten en het personeel van First Republic nog getrakteerd op een exclusief feestje in Manhattan, graffitiartiest en flamencodansers incluis. Van problemen was er toen helemaal geen sprake. Er kwamen van de CEO wel wat waarschuwingen dat 2023 een moeilijk jaar zou worden, maar voor de rest stroomde de champagne rijkelijk.

Het contrast vier maanden later kan niet groter zijn: de middelgrote bank vecht om te overleven. Maandag bleek uit de kwartaalcijfers dat de klanten afgelopen maand liefst 90 miljard euro van hun spaargeld van de rekening gehaald hadden, meer dan de helft van alle deposito’s van de bank. Zelfs voor de analisten kwam dit nieuws als een verrassing.

De managers van de bank zagen de onweerswolken hangen en gaven slechts 12 minuten toelichting bij de cijfers, vragen beantwoordden ze niet. Het ziet er dan ook heel slecht uit. De gelijkenissen met Silicon Valley Bank, die vorige maand overkop ging, zijn opvallend.

Ook First Republic is vooral een bank met een rijk cliënteel. Zo sloot onder andere Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, er een hypothecaire lening af aan een zeer lage rente. Want dat was de sterkte van deze bank: goedkope leningen aanbieden die bij een andere bank niet te verkrijgen waren. De enige voorwaarde was dan wel dat de klanten ook hun spaargeld bij de bank moesten plaatsen.

Middelgrote bank met groot risico

Dat ging allemaal goed totdat de rentes plots gingen stijgen. Toen begonnen de rijke klanten hun geld weg te halen bij First Republic om het op een rendabelere manier te beleggen. En na de problemen bij Silicon Valley Bank ging het nog veel sneller. Zeker de rekeningen van rijke klanten werden massaal leeggehaald: er is slechts een overheidsgarantie voor bedragen onder de 227.000 euro in de Verenigde Staten. De Zuckerbergs van deze wereld dreigden heel wat miljoenen te gaan verliezen als First Republic overkop zou gaan.

Om een faillissement af te wenden heeft First Republic intussen al voor meer dan honderd miljard euro geleend. Ze hebben ook aangegeven dat ze heel wat van hun investeringen gaan afbouwen en dat ze 20 tot 25 procent van hun personeel zullen ontslaan. Het grote probleem is wel dat ze zich net onderscheidden van de concurrentie met hun persoonlijke aanpak. Met veel minder personeel zal dat een stuk moeilijker worden.

Het wijst er opnieuw dat het toch opletten geblazen blijft in de bankensector. Maar nog altijd lijken de centrale banken alles onder controle te hebben, in tegenstelling tot in 2008. Het risico dat het een olievlek wordt die uiteindelijk ook Europa zal aantasten is dan ook miniem. Tot nu toe zijn het ook enkel middelgrote banken die te grote risico’s namen die in een storm zijn terechtgekomen. De grote banken hebben momenteel zelfs zoveel middelen dat ze hun kleinere concurrenten uit de nood helpen.

Alles wordt eraan gedaan om het vertrouwen in de bankensector intact te houden. Dat is de basis van alles. En dat vertrouwen lijken de burgers nog altijd wel te hebben. De markten reageerden woensdag erg rustig. First Republic verloor de eerste twee uur wel nog 32 procent, maar herstelde zich nadien.

Opletten voor paniek

Toch sluit Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, niet uit dat er de volgende weken nog andere Amerikaanse banken het erg moeilijk zullen krijgen. “Er zijn maar liefst 4.000 depositobanken in de VS. Het is logisch dat er hier of daar een rotte appel tussenzit. Eigenlijk wordt nu het kaf van het koren gescheiden. Trouwens, van 2015 tot voor de val van Silicon Valley Bank zijn er al 35 Amerikaanse banken failliet gegaan. Maar daar heeft toen geen haan naar gekraaid.”

De Amerikaanse overheid is in ieder geval niet echt geneigd om First Republic te hulp te schieten. Ten opzichte van de gemiddelde Amerikaan komt het niet bepaald goed over om een bank van miljardairs te gaan redden. “Het is vooral opletten dat er zich geen besmettingsgevaar voordoet. In dat geval zal men wel kordaat moeten optreden”, geeft De Leus aan.

Er liggen nu verschillende scenario’s op tafel. Zo wordt eraan gedacht om de verlieslatende activiteiten van de bank in een bad bank te stoppen, zodat er wel verder kan worden gegaan met het gezonde gedeelte. Een verkoop van de bank is ook niet uitgesloten, al zijn er niet echt veel kandidaten.

Net als bij de eerdere problemen bij Amerikaanse banken wijst De Leus er ook deze keer op dat we in België en bij uitbreiding Europa geen schrik moeten hebben voor onze spaarcenten. “Wij zitten hier met een enorm grote buffer. Om het heel concreet te maken: volgens de reglementering moeten de Europese banken binnen de 30 dagen 7,5 procent van alle spaargeld kunnen uitkeren, op dit ogenblik ligt dat in Europa op 30 procent. Dat betekent dat we hier toch wel tegen een stootje kunnen.”

Alleen paniek kan voor grote problemen zorgen, waardoor mensen het vertrouwen in het systeem verliezen. De Leus: “Zeker nu alles meer en meer digitaal gaat, kan men met één druk op de knop alle deposito’s weghalen. Het gaat allemaal veel sneller, wat maakt dat mensen veel sneller hun buikgevoel zullen volgen. Aangezien je vroeger een halve dag moest wachten om naar de bank te kunnen gaan, ging men er rationeler mee om.”