Firma die coronavaccins beheert, vangt bot bij Raad van State na klacht wegens ‘onfrisse praktijken’

De overheid besloot om het beheer van de strategische voorraad geneesmiddelen, tests en vaccins voor de periode 2022-2025 toe te kennen aan de multinational Movianto, die ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de coronavaccins verdeelt, en aan Raes Logistics. Op 29 juni vroeg Medista, dat in Zaventem gevestigd is, aan de Raad van State om dat besluit op te schorten. Eén overeenkomst met Medista liep nog tot 2025, maar de overheid respecteert de wettelijke opzegtermijn van één jaar niet, want die loopt nog tot maart 2023.

Volgens Medista was er bij de toekenning op verschillende vlakken sprake van “onregelmatigheden”. Zo zou het bedrijf dat de opdracht wel in de wacht sleepte bijvoorbeeld niet beschikken over ultralage temperatuur-vriesinfrastructuur of een vergunning voor de opslag en distributie van de voorziene vaccins.

Maar de Raad van State oordeelt nu dat er “op het eerste gezicht” geen sprake is van onregelmatigheden bij de toekenning van de nieuwe overheidsopdracht. In haar uitspraak verwerpt de Raad van State ook Medista’s verwijt dat de FOD Volksgezondheid vergaderingen met inschrijvers organiseerde zonder het bedrijf hierbij te betrekken. Zo’n vergaderingen zouden niet hebben plaatsgevonden, aldus de Raad van State.