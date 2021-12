Finse premier in verlegenheid: een minister bleek besmet, toch ging ze feesten

Het ging om een speciaal weekend, voorafgaand aan de Finse Onafhankelijkheidsdag op 6 december, een nationale vrije dag. Op Facebook schrijft Marin dat zij en haar man hun dochter een paar dagen bij opa en oma hadden ondergebracht om wat tijd met elkaar te hebben. Zaterdag kreeg ze te horen dat de minister van Buitenlandse Zaken positief had getest.

Het kabinet was een dag eerder nog bijeen geweest en meer besmettingen lagen op de loer. Volgens de premier werd haar verteld dat ze zich niet hoefde te isoleren, omdat ze gevaccineerd was. Ze besloot daarom haar plannen door te zetten. “We hebben gewinkeld, hebben vrienden gezien, zijn uit eten geweest en daarna hebben we tijd in het nachtleven doorgebracht.”

De regels van de Finse gezondheidsdienst stellen inderdaad dat gevaccineerden zich niet hoeven te isoleren als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Wel wordt burgers geadviseerd om contact te vermijden in afwachting van het resultaat van een test. Een interne gedragscode, die op 26 november was geactualiseerd, raadt ministers hetzelfde aan. Marin zei dat ze daarvan niet op de hoogte was.

Werktelefoon lag thuis

Volgens Marin kreeg ze later twee smsjes met de boodschap dat het toch beter was om thuis te blijven. Deze berichtjes zag ze echter pas zondag, omdat ze tijdens het uitgaan haar werktelefoon niet bij zich had. Ze ging ervan uit dat ze bij dringende zaken op haar privételefoon gebeld zou worden.

De premier kwam afgelopen maandag al met een verklaring. “Ik had een andere afweging moeten maken”, schreef ze toen op Facebook. De discussie over de clubbende premier bleef voortwoekeren, zeker nadat een foto van haar in de (drukke) nachtclub opdook. Woensdag kwam ze daarom met excuses.

De premier werd de afgelopen tijd juist geprezen om haar corona-aanpak. Het land van 5,5 miljoen inwoners betreurde relatief weinig coronadoden: 1.400. Bijna driekwart van de bevolking is gevaccineerd. De laatste weken loopt het aantal besmettingen snel op, maar het aantal patiënten op de intensive care valt nog mee.

De sociaal-democratische politica werd twee jaar geleden de jongste premier ter wereld. Ze leidt een centrum-linkse coalitie van vijf partijen, die allemaal een vrouwelijke leider hebben. Ze staat bekend om haar goede communicatieve vaardigheden, onder meer op sociale media, waarmee ze veel Finnen bereikt. Bij haar aantreden zei Marin al dat ze op sommige vlakken een moderne aanpak zou hanteren, bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van sociale media. “Ik ben niet alleen premier, maar ook een individu.”