‘Financiële redenen spelen ook mee’: waarom mag Johny Vansevenant na zijn pensioen wel nog voor de VRT werken?

Wetstraatjournalist Johny Vansevenant vierde vorige maand zijn 65ste verjaardag, maar zegt de VRT geen vaarwel. Anders dan collega’s als Linda De Win of Frank Deboosere mag hij na zijn verplichte pensioen wel tijdelijk voortwerken. Niet iedereen ziet er de logica van in: ‘Ik stel me de vraag waarom het voor de een wel en voor de ander niet kan.’

Er staat een belangrijk verkiezingsjaar voor de deur en daar wil Wetstraatjournalist Johny Vansevenant liever niets van missen. Hoewel de man eerder deze maand met pensioen ging, keert hij volgend jaar terug naar de nieuwsdienst.

Het nieuws komt als een verrassing, aangezien de publieke omroep doorgaans onverbiddelijk is als het op de pensioenregeling aankomt. Eerder werden ervaren schermgezichten zoals Linda De Win of wijlen Martine Tanghe al tegen hun zin de laan uitgestuurd nadat ze hun 65ste verjaardag hadden gevierd. VRT-woordvoerder Barbara Callier wijst er daarbij op dat vaste contracten aflopen zodra mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, maar dat losse tijdelijke projecten wel nog mogelijk zijn voor zelfstandigen of op interim-basis.

Eerder kreeg sportjournalist Frank Raes nog de toestemming om na zijn pensioen het lopende seizoen van Extra Time af te werken voor Aster Nzeyimana de fakkel overnam. Het verschil met de situatie van Vansevenant is dat zijn project groter wordt en langer zal duren. De concrete details moeten nog uitgewerkt worden: momenteel werkt hij niet meer, maar het is wel de bedoeling dat hij volgend jaar grondige ondersteuning biedt aan de redactie.

‘Bladzijde omgeslagen’

Vansevenant vroeg zelf om verder te mogen werken en op zich is het weinig verrassend dat de omroep op zijn vraag inging. De man bouwde de voorbije decennia een uitgebreid netwerk uit en kan als ervaren rot jongere collega’s mee op sleeptouw nemen. Zijn expertise is bijzonder welkom, alleen leidt het nieuws tot verbazing bij gepensioneerde VRT-medewerkers die niet op een dergelijke regeling konden terugvallen. “Ik stel me toch de vraag waarom het voor de een wel en voor de ander niet kan”, zegt weerman Frank Deboosere, die begin dit jaar uitgezwaaid werd.

Het schermgezicht vroeg de publieke omroep om na zijn officiële pensioen uit te bollen als zelfstandige, maar dat bleek niet mogelijk. Hij benadrukt dat hij geen wrok koestert en dat hij zijn contract bij de VRT op een correcte en vriendschappelijke manier heeft beëindigd. “Na de bekendmaking van mijn pensioen toonden andere productiehuizen belangstelling voor een samenwerking met mij. Zij zagen in dat als iemand al lang op het scherm komt en een schare volgelingen heeft, dat het niet onlogisch is daar gebruik van te maken. Maar ik heb de bladzijde nu omgeslagen.”

Johny Vansevenant. Beeld Thomas Sweertvaegher

Ter verdediging van de bekritiseerde pensioenregeling haalt de VRT-top graag aan dat jonge mensen ook kansen moeten krijgen. Om vers bloed de ruimte te geven om te groeien, moeten ouderen volgens die logica af en toe plaatsmaken. Zij hebben immers zelf ook ooit de kans gekregen om zich te ontplooien.

“Maar financiële redenen spelen ook mee”, zegt wielercommentator en sportjournalist Michel Wuyts. “De lonen van oudere werknemers wegen zwaarder door. Als je dan in een vierde of vijfde besparingsronde zit, is het begrijpelijk dat er knopen doorgehakt worden.”

‘Het was een schok’

Toen Wuyts zag dat zelfs Martine Tanghe na haar 65ste verjaardag niet mocht aanblijven, wist hij dat hij niet op een uitzondering hoefde te rekenen. Hij kreeg wel een aanbod van de VRT om het wielerseizoen als commentator af te maken, maar uiteindelijk stapte hij een maand na zijn officiële pensioen over naar DPG Media. “Het was een schok toen ik hoorde dat ik moest stoppen, het was moeilijk om dat te verwerken. Maar nu ben ik blij, omdat ik inzag dat er mogelijkheden zijn om binnen dit vak je creativiteit kwijt te kunnen. Ik vind het mooi dat dit bedrijf er anders mee omgaat.” Hij vindt het dan ook een goede zaak dat de publieke omroep een manier vond om de expertise van Vansevenant langer te benutten.

Deboosere en Wuyts zijn het erover eens dat jong talent kansen bieden niet hoeft te betekenen dat 65-plussers collectief moeten vertrekken. In de recentste beheersovereenkomst kreeg de VRT misschien expliciet de opdracht mee om jongeren te bereiken, maar de weerman vindt dat de groeiende groep ouderen in de samenleving ook representatie verdient.

“Ik ben nog altijd vrij actief op sociale media en krijg daar soms de opmerking dat ik moet zwijgen omdat ik met pensioen ben. Als mensen niet meer welkom zijn na hun 65ste, werk je zoiets misschien wel wat in de hand.” Een publieke omroep die ouderen vaker in beeld brengt en naar waarde schat, kan zo ook bijdragen aan een positieve beeldvorming. Al moet daarbij vermeld worden dat andere mediagroepen het op dit vlak zelden beter doen.

Vansevenant krijgt straks een grotere opdracht aangeboden dan andere VRT-medewerkers die met pensioen gingen, maar Callier vertelt dat het niet de bedoeling is 65-plussers nog jarenlang freelance of via interimcontracten in dienst te houden. “We volgen de wetgeving en dat betekent dat de vaste contracten stopgezet worden zodra medewerkers 65 zijn. Daarna kunnen we bekijken of er projectmatig mogelijkheden zijn, afhankelijk van de noden en telkens beperkt in de tijd.”