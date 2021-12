Filosoof Patrick Loobuyck pleit voor opkomstplicht: ‘Vaccinweigeraars informeren dat ze mogelijk geen prioriteit krijgen’

De ziekenhuizen worden momenteel overspoeld door een nieuwe coronagolf. Het aantal patiënten met Covid-19 op intensieve zorg nadert de 800. Verwacht wordt dat tegen midden december zelfs de kaap van 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg zou worden bereikt. Woensdag waarschuwde Margot Cloet van Zorgnet-Icuro dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt over welke patiënten behandeld worden en welke niet meer.

Gevaccineerden daarbij voorrang geven op ongevaccineerden, is volgens Loobuyck een moeilijke kwestie. “Het zijn niet de ongevaccineerden die de belangrijkste schuldigen zijn van deze crisis. De hoofdschuldige is de overheid, omdat die er niet in slaagt de burgers en de werking van de ziekenhuizen te beschermen. De pandemie is intussen al twee jaar bezig, en toch blijven politici hun beleid in de eerste plaats afstemmen op de bezetting op intensieve zorgen. Pas als de ziekenhuizen daar vol dreigen te lopen, neemt ze strengere maatregelen. Dat is veel te laat.”

Loobuyck vindt dat de overheid de signalen in de eerstelijnshulp - de huisartsen - beter moet opvangen en op basis daarvan al maatregelen moet nemen.

Lees ook In verschillende grote ziekenhuizen zijn alle bedden op intensieve zorg bezet. Het plaatst ziekenhuizen voor moeilijke keuzes over welke afdelingen tijdelijk dicht moeten, en welke operaties daardoor verschoven worden. ‘Ik denk niet dat de maatschappij ten volle beseft welke risico’s we aan het nemen zijn.’

Tussenoplossing

In plaats van vaccinatieplicht - de moraalfilosoof vindt de lichamelijke integriteit immers belangrijk - pleit hij voor een tussenoplossing. Net zoals bij de verkiezingen, zou men de Belgen kunnen verplichten om naar een vaccinatiecentrum te gaan. Als men daar het vaccin tegen Covid-19 alsnog weigert, moet men een document ondertekenen waarin staat op de hoogte te zijn van de mogelijke gevolgen.

“Bijvoorbeeld dat ze niet in de zorg kunnen gaan werken”, aldus Loobuyck. “Dat het risico om in het ziekenhuis te belanden groter is. En ja, misschien ook dat ze in een noodsituatie als coronapatiënt geen voorrang zullen krijgen op mensen die wel gevaccineerd zijn.”

Als mensen niet in het vaccinatiecentrum komen opdagen, kan de overheid voor Loobuyck een boete opleggen. “Het is ook denkbaar dat wie de vaccinatie weigert een verplichte solidariteitstaks krijgt opgelegd, waarbij die persoon dan een geldsom betaalt die rechtstreeks naar de zorgsector gaat.”