Filippo Ganna verlengt wereldtitel na thriller tegen Van Aert, Evenepoel pakt brons

Van het strand naar ‘t Zand. De WK-tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge was no nonsense. 43,3 kilometer vlammen op rechte asfaltwegen. Nauwelijks een bocht, nauwelijks hoogtemeters, nauwelijks wind. Het WK tijdrijden was weggelegd voor grote motoren. Mannen met power in de benen die voor lange tijd hoge wattages kunnen ontwikkelen. Een proef op het lijf geschreven van titelverdediger Ganna of Europees kampioen Küng.

In principe minder op dat van Remco Evenepoel, maar daar had onze landgenoot lak aan. In zijn typisch aerodynamische houding schoot hij als een kogel weg van het startpodium. De talrijk opgekomen fans schreeuwden hem vooruit. Vooral in Dudzele en Damme reed Evenepoel door een geluidsmuur. Dat hij z’n drinkbus kwijtspeelde halverwege, een voetnoot.

Want Evenepoel zette onderweg tijden van formaat neer. Schaduwfavorieten voor de wereldtitel als Walscheid, Affini en Bissegger werden weggeblazen. Met dank aan een sterke finish langs de Damse Vaart kwam Evenepoel als eerste onder de 49 minuten het centrum van Brugge binnengestoven. 48:31 was zijn tijd aan ‘t Zand. Latere starters als Küng, Van Aert en Ganna wisten waar ze aan toe waren.

Beeld REUTERS

Met z’n vieren gingen ze onder de tijd van Evenepoel aan het eerste tussenpunt. Eerst kwam Asgreen, daarna Küng die een zucht van de Deense toptijd afpitste. En toen kwam een indrukwekkende Wout van Aert. Hij zette na 13,8 kilometer iedereen op z’n nummer - ook Ganna. De Italiaan gaf iets meer dan 6 tellen toe. Küng had 13 tellen aan de broek. En zeggen dat Van Aert meer voorbereid was op de wegrit.

De tussentijden aan het tweede tussenpunt maakten duidelijk dat Evenepoel een ijzersterk middenrif van de tijdrit reed. Asgreen en Küng beten hun tanden stuk op de tijd van de ‘Aerokogel’. Ondertussen werd het duel tussen Van Aert en Ganna bevestigd. Van Aert deed een halve minuut beter dan Evenepoel na 33,5 kilometer. Ganna gaf maar 84 honderdste toe. Brugge werd het toneel van een spel der seconden. Spanning troef.

Beeld BELGA

Van Aert dreef Ganna tot het uiterste en omgekeerd. Het publiek ging uit z’n dak, terwijl Evenepoel met de minuut medaillerijper werd. Ook aan de meet kwamen Asgreen en Küng niet aan de tijd van onze landgenoot. Brons was een zekerheid, maar kwam er voor België nog goud of zilver bij? Het antwoord lag bij tijdritmonsters Ganna en Van Aert.

Op het WK vorig jaar in Imola gaf Van Aert nog 25 seconden toe op de Italiaan. Nu kwam onze landgenoot in eerste instantie 37 seconden sneller dan Evenepoel aan op ‘t Zand. Was dat genoeg? Helaas, Ganna pitste er nog dik vijf seconden af en bewees andermaal de beste tijdrijder ter wereld te zijn. Maar het beste tijdritland? Dat is België met zilver voor Wout van Aert en brons voor Remco Evenepoel. En of het WK wielrennen begonnen is!

Beeld BELGA

Uitslag WK tijdrijden:

1. Filippo Ganna

2. Wout van Aert + 6 seconden

3. Remco Evenepoel + 44 seconden

4. Kasper Asgreen + 46 seconden

5. Stefan Küng + 1:07