Filip Dewinter (Vlaams Belang) dient klacht in tegen moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt: ‘Hij associeert ons met nazifiguren’

Een filmpje dat moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt op Twitter verspreidde om promotie te maken voor zijn nieuwe boek Dagboek 1933 is Filip Dewinter (Vlaams Belang) in het verkeerde keelgat geschoten. Foto’s van de politicus zijn gemonteerd na beelden van Hitler in 1933. “Laster en eerroof”, vindt Dewinter.

Vandaag klacht neergelegd wegens laster en eerroof tegen @DirkVerhofstadt (broer van…) wegens promofilmpje voor zijn ‘Dagboek 1933’ waarin hij mezelf, @DVanLangenhove en @SamvanRooy1 toont samen met beelden van jodenvervolging, hitler, holocaust enz… pic.twitter.com/2VF4ebb4dY — Filip Dewinter (@FDW_VB) 17 november 2022

Dewinter bevestigt telefonisch dat hij na het zien van Verhofstadts promotiefilmpje donderdag een klacht wegens laster en eerroof heeft verzonden naar de onderzoeksrechter en zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Het is niet de eerste keer dat Dewinter dat doet, al blijft het volgens hem eerder een symbolische daad. “Dit is het enige middel dat ik als burger heb om te zeggen dat dit niet door de beugel kan. Als publiciteit zo vulgair en platvloers moet, heb ik het recht om te zeggen: hier trek ik de lijn, dit hoef ik niet te pikken. Ik doe dit vooral voor de jongere generatie, zoals Dries Van Langenhove en Sam van Rooy, die ook in het filmpje te zien zijn.”

Lees ook Dirk Verhofstadt: ‘De Wever is het typevoorbeeld van de politicus die altijd de schuld op iemand anders steekt’

Verhofstadt zegt in een reactie nog niets ontvangen te hebben en slechts op de hoogte gebracht te zijn door de bewuste tweet. “In essentie heeft Dewinter een probleem met de parallellen die ik trek. Maar wat hij in zijn tweet zegt over de vergelijking met jodenvervolging en Holocaust klopt niet”, beweert Verhofstadt. “In het filmpje gebruik ik beelden van het jaar 1933, het jaar waarin Hitler aan de macht kwam. De jodenvervolging en de Holocaust waren pas later.”

Dat hij foto’s gebruikt van Vlaams Belang-politici doet Verhofstadt “om parallellen te trekken tussen het jaar waarin Hitler aan de macht kwam en de handelingen en ideeën van extreemrechts vandaag”. In zijn boek wijst hij op meer dan dertig overeenkomsten, waaronder het taalgebruik van extreemrechtse politici. “Het is onthutsend hoe extreemrechts vandaag letterlijk put uit hetzelfde taalregister als de nazi’s, door het te hebben over bijvoorbeeld ‘omvolking’, ‘leugenpers’, ‘deporteren’ en ‘opkuisen’.”

“Wat in nazi-Duitsland gebeurde, kan morgen opnieuw plaatsvinden als extreemrechts weer aan de macht komt”, zegt Verhofstadt. En dan focust hij niet alleen op extreemrechts in Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Daarom is ook de Nederlandse politicus Thierry Baudet te zien in het filmpje.

Volgens Verhofstadt wil Dewinter hem de mond snoeren, maar dat spreekt de Vlaams Belang-politicus met klem tegen. “Ik heb zijn boek niet gelezen en ga dat ook niet doen. Hij mag schrijven wat hij wil, maar dat filmpje is bijzonder kort door de bocht. Hij zet nazifiguren naast foto’s van mijzelf en andere partijleden en associeert ons zo met Hitler en de jodenvervolging. Verhofstadt is professor, maar dit filmpje is absoluut niet academisch, zonder argumenten of duiding en zonder recht van antwoord.”