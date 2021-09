Filedruk nu al hoger dan voor coronacrisis in ons land, en de piek moet nog komen

Maandagochtend stond in ons land 212 kilometer file. De filedruk lag tussen 30 augustus en 3 september 14 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. Het echte kantelmoment komt pas over een week of drie, waarschuwen verkeersexperts.

In 2020 nam het snelwegverkeer met 18,3 procent af en halveerde de filedruk tegenover het nog coronavrije jaar voordien. In juli en augustus 2021 lag de filezwaarte op Vlaamse snelwegen nog zo’n 8 procent onder het niveau van de zomer van 2019.

Maar van maandag 30 augustus tot vrijdag 3 september lag de filedruk op de Vlaamse snelwegen voor het eerst sinds de start van de coronacrisis hoger dan daarvoor. Het Verkeerscentrum stelde vast dat er 14 procent meer filedruk was dan in dezelfde week in 2019. Toen liep de 35ste week van 26 augustus tot 1 september en waren de scholen nog niet geopend, maar we zitten ook al boven de filedruk van de 36ste week van 2019, toen de scholen wel heropend waren.

Toch blijft het aantal afgelegde kilometers op de Vlaamse snelwegen voorlopig onder het precoronaniveau. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum: “We telden vorige week 4,2 procent minder autoverkeer dan in 2019. Er was wel 1,6 procent meer vrachtverkeer. Dat laatste is al meerdere maanden een duidelijke tendens.”

Begin oktober

Verkeersexpert Hajo Beeckman zag dat de filedruk op de eerste schooldag nochtans niet hoog was. “Ouders nemen dan traditioneel enkele uren vrij om de kinderen naar school te brengen. Maar op donderdag 2 september, de eerste volledige schooldag, zijn we geschrokken: toen stond er meer dan 200 kilometer file. Niet enkel door ongevallen en werkzaamheden, ook door structurele pendelfiles. Vrijdagochtend na 8 uur was dat ook het geval. Ook gisterochtend rond 8 uur was er ruim 200 kilometer file en moest je op sommige assen een halfuur aanschuiven. Als dat een voorbode is voor de komende weken en maanden, hou ik mijn hart vast. Het kantelpunt in filedruk ligt traditioneel eind september, begin oktober.”

Ook Bruyninckx kijkt met ongerustheid naar het begin van oktober. Naast de heropstart van het hoger onderwijs en het einde van de vakantieperiode voor mensen zonder schoolgaande kinderen ziet hij een derde reden. “In die weken krijgen we doorgaans vaker regen, donkerder ochtenden en soms ook mist: allemaal elementen die ons in het verkeer parten spelen.”

Opmerkelijk is dat er sinds vorige week ook fileproblemen zijn op gewest- en stadswegen, onder meer rond Aalst en Mechelen. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat meer mensen hun kinderen met de auto naar school brengen. Beeckman: “Er is nog altijd angst voor besmettingen. De cijfers van De Lijn zijn alvast niet goed: de stijging van het aantal reizigers ligt nog onder het stijgingscijfer van het autoverkeer.”