FFP2-maskers op skivakantie? Infectioloog Steven Callens geeft advies: ‘Je kan ze wel een paar dagen opzetten’

Zowel in de Italiaanse als de Oostenrijkse skigebieden zijn FFP2-maskers dagelijkse kost. Wintersporters die naar deze landen trekken, nemen er dan ook best enkele mee. Maar op welke zaken let u best bij de aanschaf van zo'n masker? En kan het hergebruikt worden?

In Oostenrijk is een FFP2-masker op heel wat plaatsen verplicht, zoals gesloten skiliften, hotels en openbare ruimtes. Ook in Italiaanse gondels, stoeltjesliften en binnenruimtes moet u een FFP2-masker dragen. Wie naar een van deze wintersportbestemmingen trekt, ontkomt er dus niet aan. Daarom: professor Infectieziekten Steven Callens (UZ Gent) geeft uitleg en advies over het dragen van een FFP2-masker.

In welke mate beschermt een FFP2-masker beter dan een chirurgisch mondmasker?

Callens: “Veel beter. Uit een recente studie blijkt dat het risico op overzetting met een FFP2-masker tot zelfs duizendmaal minder was dan wanneer er geen masker gedragen werd. Ook in vergelijking met een chirurgisch mondmasker was er nog een veelvoud van bescherming. Dat hoeft niet te verwonderen, die FFP2-maskers zijn gemaakt om nauw aan te sluiten aan het gezicht. Let wel: een maskertje met ventiel is niet aan te raden. Dat ventiel zit in het masker om de uitademing gemakkelijker te maken, maar als je besmet bent, blaas je het virus naar buiten.”

Kan ik een FFP2-masker veilig hergebruiken?

“In ziekenhuizen gebruiken we een FFP2-masker per shift, dat is de veiligste optie. Maar in het echte leven zetten we die niet constant op, dus je kan die wel een paar dagen gebruiken als je ze niet intensief gebruikt. We moeten daar ook een beetje praktisch in zijn.”

Wanneer weet ik dat het tijd is om mijn FFP2 masker weg te gooien?

“Bij zichtbare schade, als de rekkertjes kapot zijn bijvoorbeeld, en bij bevuiling kan je best onmiddellijk een nieuw masker nemen. Ook als ze nat worden zullen FFP2-maskers minder beschermen en moet je dus een nieuwe nemen.”

Waar leg je je mondmasker het best als je het niet gebruikt?

“In skigebieden is er wel wat zon, dus daar is het veilig om een gebruikt masker in een doorzichtig afgesloten plastic zakje, bijvoorbeeld een diepvrieszakje, te steken en op de vensterbank in de zon te leggen. Na enkele uren wordt het dan terug gesteriliseerd. Ook in de openlucht is het veilig om ze weg te leggen.”

Hoe weet je of een FFP2-masker betrouwbaar is?

“De meeste FFP2-maskers hebben een CE-label (een aanduiding dat de drager ervan voldoet aan de Europese kwaliteitseis, red.). Aan de hand daarvan kan je zien dat het een goed masker is. Als ik maskers zou aankopen, zou ik ook kiezen voor een Europees merk. Koop geen doosjes waar enkel buitenlandse tekens of teksten op staan.”