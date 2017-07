Festivalganger gaat slapen op veld, maaidorser rijdt hem aan

Vollgens plaatselijke media was de Britse bezoeker (39) van het festival Camp Cosmic mogelijk onder invloed van drugs. Dat zou kunnen verklaren waarom hij het gevaarte eerst niet opmerkte. Toen hij alsnog door het lawaai werd gewekt, kon hij niet op tijd wegvluchten. De dorser raakte hem waardoor hij zware verwondigingen aan een arm en bovenbeen opliep. Hij werd met niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 37-jarige landbouwer die aan het stuur zat van de pikdorser, was in shock na het incident.



Camp Cosmic is een internationaal festival dat steeds op een andere plek wordt gehouden. De exacte locatie wordt enkel aan de festivalgangers meegedeeld.



Elk jaar sterven in Duitsland naar schatting 100.000 reekalveren in akkers als ze ten prooi vallen aan maaidorsers. In een poging om het probleem op te lossen, worden in Beieren sinds 2014 drones ingezet: die spotten de jonge herten die zich in het hoge gras schuilhouden en geven hun locatie door aan de landbouwers.

Ein Bett im Kornfeld... kann zur tödlichen Falle werden, wenn man den herannahenden Mähdrescher nicht bemerkt https://t.co/c8So95swhG — LVZ(@ LVZ) 30/07/17 02:00