▶ ‘Ferme klap en toen bleef het stil.’ Wagen belandt in het water in Gent: vier inzittenden overleden

Buurtbewoner Kevin Lippens: ‘Ik hoorde een wagen optrekken en daarna een ferme klap. Toen bleef het stil.’

De lokale politie kreeg rond 2.30 uur een melding dat een voertuig door een afsluiting reed aan de Huidevetterskaai en in het water van de Leie belandde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de brandweer zette duikers in. Ze troffen de wagen aan onder water, met daarin vier inzittenden.

De vier personen kwamen om het leven. Het gaat om drie mannen en één vrouw. De wagen was een Peugeot met Franse nummerplaat en vermoed wordt dat de slachtoffers de Franse nationaliteit hebben. De auto werd uit het water gehaald, maar er werden niet onmiddellijk identiteitsdocumenten aangetroffen. Er werd een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Ook het parket en een verkeersdeskundige kwamen afgelopen nacht ter plaatse voor verder onderzoek.

De verkeersdeskundige moet de oorzaak van het ongeval achterhalen. Voorlopig gaat men uit van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van onaangepaste snelheid. De wagen ging door een lage stalen balustrade en kwam in de Leie terecht aan de Huidevetterskaai ter hoogte van de Moestuinstraat. Een getuige heeft gezien hoe het voertuig in het water belandde, zegt het parket. Er is een flauwe bocht waar de auto in het water raakte en er zouden geen andere voertuigen betrokken geweest zijn bij het ongeval.

Hoge snelheid

“Ik zat nog naar televisie te kijken toen ik een wagen aan hoge snelheid hoorde optrekken. Meteen daarna hoorde ik een ferme klap en daarna bleef het stil”, vertelt Kevin Lippens, die vlakbij woont en meteen ter plaatse ging, aan Het Laatste Nieuws. “De wagen zat onder water en de lichten brandden nog. Maar ik zag geen beweging meer. Een politiecombi was al ter plaatse en kort daarop kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse”, zegt Lippens. Dat bevestigt ook buurtbewoner Kevin Bracke. “Zeker één persoon werd meteen uit de wagen bevrijd en lange tijd gereanimeerd.”

Volgens omwonenden wordt er vaak te snel gereden in de zone 30 langs de Leie. In juni vorig jaar kwamen twee jonge inzittenden van een wagen om het leven nadat het voertuig in het water belandde aan de Sint-Jorisbrug, op enkele honderden meter van het ongeval afgelopen nacht.