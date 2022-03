Feestmuziek en verklede kinderen maar ook enorm verdriet: Strépy na de dodelijke aanrijding

Deze nacht rond 4.30 uur reed een auto in op een groep Gilles, de rijkelijk uitgedoste carnavalisten die zo typisch zijn voor deze streek rond Binche. In Strépy-Bracquegnies, deelgemeente van La Louvière, gaat het om de groep ‘Les Boute en Train’.

Voor een hoofdlokaal, het ‘maison du peuple’, hangt een vreemde sfeer. Rond 10 uur deze ochtend vloeide het bier al rijkelijk. Vanuit cafés in de buurt klinkt feestmuziek, kinderen lopen verkleed rond. Het carnaval lijkt gewoon door te gaan, maar dat is maar de eerste indruk.

“Het is verschrikkelijk”, zucht Michael Dipane, die deel uitmaakt van de carnavalsgroep. “Ik stond deze nacht ook volledig uitgedost als gilles, maar zoals iedereen van de groep heb ik intussen gewone kleren aangetrokken. We zijn een kleine gemeente. Iedereen kent elkaar.”

Carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, met op de achtergrond het verzekeringskantoor van burgemeester Jacques Gobert Beeld Photo News

Dipane stond in een andere straat dan die waar het drama gebeurde. De folklore schrijft voor dat de Gilles ‘s nachts, vanaf 3 uur, beginnen aan de ‘ramassage’. Geleidelijk aan zwelt de groep aan door van deur tot deur te gaan en op afgesproken plaatsen deelgroepen op te pikken.

“De ‘ramassage’ vertrok bij de sporthal met 150 tot 200 personen, dus al een aanzienlijke groep, om naar het centrum te trekken”, zei burgemeester Jacques Gobert (PS) tijdens de persconferentie in het gemeentehuis van La Louvière. “Toen ze de Rue des Canadiens opdraaiden is een auto langs achter aan hoge snelheid in gereden op de groep. Ze verpulverde een groot aantal personen voor ze tot stilstand kwam. De balans is zweer zwaar. Dit is een catastrofe.”

Persconferentie La Louvière, burgemeester Jacques Gobert Beeld Thomas Nolf

Burgemeester Gobert moet zijn betoog even staken. Hij slikt om zijn moed weer bij elkaar te rapen. De man is thuis in het ‘maison du peuple’, het stamhuis van Les Boute en Train, zo beaamt Dipane. Zijn verzekeringskantoor is geen honderd meter van daar. Ook een schepen is onder de lichtgewonden. Dit was de eerste keer dat carnaval kon doorgaan sinds corona.

“Ik heb de carnavalisten opgeroepen om de festiviteiten te staken”, zegt de burgemeester. “Ik denk dat ze dat begrijpen, maar een aantal willen toch doorzetten, maar dan op een soberdere manier.”

De burgemeester van La Louvière krijgt het moeilijk tijdens de persconferentie

Het hoofd van de medische diensten verklaart dat 16 ziekenwagens en 5 mug-wagens nodig waren. Zes personen hebben het niet overleefd, tien personen zijn nog in levensgevaar, 26 personen zijn naar ziekenhuizen overgebracht. Daarnaast zijn er ook een zeventigtal getroffen personen zonder verwondingen. Zij worden opgevangen in de sporthal waar de stoet vertrok en krijgen bijstand van psychologen.

Even was er sprake van dat de auto aan hoge snelheid reed, omdat hij achtervolgd werd door politie. Dat weerlegt het parket. Ook een terroristisch motief is op dit moment geen piste.

“In de auto zaten twee personen, die gevat zijn”, verklaart de substituut-procureur van het parket van Bergen. “Het gaat om een man geboren in 1988 en een man geboren in 1990. De twee personen zijn nog niet verhoord, maar zijn niet gekend bij de gerechtelijke autoriteiten.”

Opmerkelijk, tijdens de verzamelstoet deze nacht waren de straten niet afgesloten voor het verkeer, zo bevestigde de burgemeester. “Die ‘ramassage’ gebeurt buiten de perimeter van het carnavalsparcours”, verklaarde Gobert.

Beeld AFP