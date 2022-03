Federale regering trekt nog eens 1 miljard euro uit voor Defensie

Een maand geleden besliste ons land om 300 militairen naar Roemenië te sturen. De troepen moeten er deel uitmaken van de ‘snelle reactie-eenheid’ van de NAVO, die meteen in kan grijpen als het NAVO-grondgebied bedreigd wordt.

Maar het vertrek van de militairen toonde nog eens de dramatische staat van het Belgisch leger aan. Voertuigen moesten bij andere eenheden worden gehaald, die zelf al geen overschot hadden. Ook de zoektocht naar de nodige wapens leverde het leger hoofdbrekens op. “We zien nu de problemen van 20 jaar waarin de logistieke keten van het leger steeds verder afgebouwd werd,” klinkt het bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

De regering trekt daarom deze legislatuur nog een miljard euro extra uit om de operationaliteit van het leger snel op te krikken. De investering komt bovenop een enveloppe van tien miljard die al eerder werd toegezegd, en die tussen nu en 2030 uitgegeven kan worden.

Het extra geld gaat in de eerste plaats naar ‘quick wins’: wapen- en munitiestocks, beschermend materiaal, antitankwapens, het wagenpark, informatica- en communicatiesystemen. Zowat de helft van het bedrag wordt dit jaar al in het budget bijgeschreven, de andere helft mag in 2023 en 2024 gebruikt worden. Het leger heeft de opdracht gekregen meteen een analyse te maken hoe het budget zo snel en direct mogelijk besteed kan worden.

Met boodschap naar NAVO

Premier Alexander De Croo kan zo met een duidelijke boodschap naar de NAVO-top: ook ons land zal meer uitgeven aan Defensie. Met de nieuwe middelen stijgt het Defensiebudget nu meteen naar 1,26 procent van het BBP.

Binnen de NAVO bengelt ons land daarmee nog steeds onderaan. België blijft ook een eind verwijderd van de NAVO-afspraak dat iedere lidstaat 2 procent van het BBP aan Defensie moet uitgeven. Met vooraf beloofde tien miljard zou ons land tegen 2030 boven 1,5 procent uitkomen.

“Deze investering is historisch, maar we zullen nog meer moeten doen,” zegt ook Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD), gespecialiseerd in Defensie. “Op termijn zullen we toch naar die 2 procent moeten gaan.”

De kans lijkt klein dat ons land snel zoveel budget vrij zal maken. Wellicht is dat ook niet nodig. België geeft binnen de NAVO relatief weinig uit aan Defensie, maar de Amerikanen knijpen een oogje toe omdat ons land een belangrijke bijdrage levert door op Kleine Brogel kernbommen te stockeren. De F-35-gevechtsvliegtuigen die ons land besteld heeft, zullen die kernbommen ook zelf kunnen dragen. Zonder die nucleaire capaciteit zou de NAVO strenger zijn, en snel meer Belgische investeringen vragen.