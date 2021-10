Federale regering maakt 40 miljoen euro vrij om ons land meer ‘crisisproof’ te maken: dit zijn de plannen

Een strategische stock mondmaskers die plots vernietigd blijkt op het moment dat de grootste pandemie in de recente geschiedenis uitbreekt. Rubberbootjes die niet opgewassen zijn tegen de sterke stroming wanneer Wallonië ongeziene overstromingen trotseert. Het zijn maar twee voorbeelden, maar als er één ding duidelijk is geworden uit de coronacrisis en de watersnoodramp: ons land is onvoldoende voorbereid op calamiteiten van die omvang.

Daarom investeert de Vivaldi-regering zo'n 40 miljoen euro om ons land beter voor te bereiden op rampspoed. De helft van het geld gaat naar een nieuwe logistieke centrale beheerd door het leger. Daar zal niet alleen medisch beschermingsmateriaal worden opgeslagen, zoals mondmaskers, schorten of handschoenen. Ook is het de bedoeling om er een breed gamma aan hulpmateriaal te stockeren, gaande van drinkwater en dekens, over tenten en douchecontainers, tot voertuigen, reddingsboten en zelfs bulldozers die kunnen uitrukken bij grote rampen.

De centrale komt allicht in een nieuw gebouw op de terreinen van de kazerne in Peutie. Op die plek werd tijdens de coronacrisis al de distributie van de mondmaskers ad hoc georganiseerd. De centrale zal een meervoudige functie krijgen. Ze kan tegelijk gebruikt worden voor operaties van het Belgische leger in het buitenland, dienen als logistieke hub voor NAVO-bondgenoten die via de haven van Antwerpen vaak door ons land passeren, maar ze zal ook dus bij nationale rampen worden ingeschakeld.

Daar neemt het leger voor een stuk de rol over van de civiele bescherming. Door forse besparingen tijdens de vorige legislatuur bleek die nog onvoldoende opgewassen tegen haar taken, zo was de kritiek afgelopen zomer.

De helft andere van het geld gaat naar de verdere uitbouw van een virusbank. Het Rega-instituut aan de KU Leuven beheert al een ruime verzameling virussen voor wetenschappelijk onderzoek, die wordt nu verder ondersteund en uitgebreid. Het idee is om bij een nieuwe uitbraak het virus in kwestie snel te kunnen identificeren, om een inschatting te maken wat de risico’s zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Daarnaast zal de virusbank materiaal kunnen opleveren voor wetenschappers over de hele wereld. Zij zullen via een onlineplatform virusstalen kunnen opvragen om er verder onderzoek op uit te voeren.

Het geld komt uit het veel ruimere investeringsplan van 1 miljard euro dat staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) uitwerkte en waarvoor de federale regering eerder deze week groen licht gaf bij de begrotingsbesprekingen.