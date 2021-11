Federale regering kibbelt over verplichte vaccinatie: ‘Beslissingen die je neemt, die voer je uit’

PS-vicepremier Pierre Yves Dermagne zou een eigen voorstel op tafel gelegd hebben, waarmee hij ingaat tegen het akkoord dat maandag bereikt was op basis van het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De Franstalige socialisten verzetten zich vooral tegen een echt ontslag voor wie als zorgkundige het vaccin weigert, zolang niet iedereen verplicht wordt. De PS houdt het liefst bij een opschorting van het contract vanaf april 2022. Daardoor zou de persoon in kwestie tijdelijke werkloosheid kunnen blijven krijgen, zonder dat die daalt in de tijd.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau reageerde vanmorgen behoorlijk geërgerd op de plotse demarche van de PS. “Op zo’n manier beslissingen terugtrekken, dat is geen beleid”, zei hij in De Ochtend. “Het is alsof je tegen iemand zou zeggen dat hij maar 100 mag rijden op de autostrade, maar er meteen bijzegt dat je er geen gevolg aan verbindt voor wie 180 rijdt”, voegt die daar aan toe.

“We zullen zien hoe de ministers er uit geraken. Ik ben voorstander van de beslissing zoals die genomen is. We verliezen al heel veel tijd met politie gehakketak. Beslissingen die je neemt, die voer je uit. Het is nog altijd crisis”, aldus Rousseau, die blijft pleiten voor een verplichte vaccinatie voor iedereen. “Niemand heeft nog begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren.”

“Ik spreek voor mijn fractie als ik zeg dat raken aan de rechten van het zorgpersoneel zonder te passeren via het sociaal overleg, niet met ons zal gebeuren”, zei PS-Kamerlid Laurence Zanchetta gisteren al in het halfrond. De vakbonden in de zorgsector lieten eerder deze week al weten zich tegen de verplichte vaccinatie te zullen verzetten.

In de Kamer sloeg de premier Alexander De Croo de deur naar verplichte vaccinatie zo goed als dicht: “Vier landen in de wereld verplichten de vaccinatie: Indonesië, Micronesië, Tadzjikistan en Turkmenistan. Geen enkel Europees land overweegt dat. Ik denk dat overtuigen efficiënter is dan verplichten.”