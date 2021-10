Federale regering buigt zich over vierdaagse werkweek: ‘Op je vrije dag kan je afspreken met vrienden’

Wat staat er precies in het voorstel?

Voltijdse werknemers zouden in het systeem nog steeds 38 of 40 uur werken, maar dan verdeeld over vier in plaats van vijf werkdagen. Met het voorstel dat op tafel ligt wil de regering bedrijven dus aanmoedigen om langere werkdagen - van 9,5 uur - in te voeren. In ruil daarvoor krijgt de werknemer een extra vrije dag.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci staat achter het voorstel, al zijn er nog enkele voorwaarden. “In principe vinden we het goed richting vrijheid van de werknemer, maar het moet natuurlijk wel een keuze zijn van de werknemer”, zegt zij. “Het gaat over hoe hij of zij zijn of haar leven organiseert. Het moet inpasbaar zijn in het leven van mensen”, aldus Almaci.

Wie kant zich tegen de vierdaagse werkweek?

Ook de sociale partners moeten gehoord worden, benadrukt de Groen-voorzitster. De socialistische vakbond is alvast niet te vinden voor het idee. Zij vinden dat voltijdse werknemers juist vooral minder uren per week zouden moeten presteren. Komend weekend bespreekt de regering in welke sectoren het systeem zou kunnen worden ingevoerd, en hoe vermeden kan worden dat de werkdag veel te lang wordt.

Zijn er al bedrijven die al vierdagenwerkweek hebben ingevoerd?

Autoverhuurbedrijf Dockx heeft de vierdagenwerkweek al ingevoerd. Onthaalmedewerkers werken er elke dag iets langer, maar hebben een extra vrije dag.

“Je kan meer plannen uitvoeren doorheen de dag. Je moet je bijvoorbeeld niet haasten om eens naar de winkel te gaan, of je kan afspreken met vrienden op je vrije dag”, zegt onthaalmedewerker Tymo Westerlinck daarover. Toch vraagt hij zich af of de langere werkdagen te combineren vallen met een gezin, vertelt hij. “Dan zou ik ‘s ochtends de kinderen misschien niet naar school kunnen brengen, of ze ‘s avonds niet kunnen ophalen.”