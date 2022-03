Federale regering breidt werkbonus uit: hoe lager het loon, hoe hoger het voordeel

De bovengrens voor wie in aanmerking komt, werd uitgebreid. Nu komt ook wie tot 2.848 euro bruto per maand verdient in aanmerking, waar de maximumgrens voordien op 2.772 euro lag. Concreet betekent deze uitbreiding voor werknemers met een brutoloon van 2.775 euro, die tot voor kort dus uit de boot vielen, op jaarbasis 170 euro netto extra.

Daarnaast wordt de werkbonus versterkt, waardoor voor voltijdse werknemers met een bruto maandloon tussen 1.800 en 2.750 euro het inkomen op jaarbasis met minstens 160 euro extra stijgt. De piek ligt op 284 euro (bij een bruto maandloon van 1.850 euro).

Vivaldi investeerde daarvoor 100 miljoen extra in deze bonus. “Met deze aanpassing verhogen we de koopkracht van wie werkt en zullen meer werkenden van de werkbonus kunnen genieten en op het einde van de maand netto meer overhouden”, zegt Vandenbroucke nog.

De maatregel komt bovenop de aanpassing van de minimumlonen die ook op 1 april ingaat: dat bedraagt voortaan 1.806,16 euro bruto per maand. In april 2024 en 2026 komt er telkens nog eens 35 euro bruto bij. En in april 2028 is een vierde verhoging van het minimumloon mogelijk.