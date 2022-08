Federale overheid zal gebouwen niet boven 19 graden verwarmen: dit heeft de federale regering gisterenavond zelf al beslist

In de aanloop naar het Overlegcomité Energie vanmiddag zat de federale regeringstop gisterenavond al samen. Er werden al een aantal belangrijke beslissingen genomen om Belgische gezinnen en bedrijven te beschermen tegen de torenhoge energieprijzen.

“We hebben het sociaal energietarief, de verlaagde btw op energie en de accijnskortingen aan de pomp verlengd met drie maanden, tot eind maart 2023. Ook voor stookolie zal er opnieuw een maatregel uitgewerkt worden”, laat het kabinet van federaal minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen) weten.

Elders binnen de regering wordt dit bevestigd. Al houdt men daar nog een slag om de arm. “De technische details moeten nog uitgewerkt worden, maar het ziet er goed uit”, luidt het bij Vooruit. “We hebben hier alvast hard voor gepleit binnen de regeringstop.”

Het sociaal energietarief beschermt vandaag ongeveer 2 miljoen kwetsbaren Belgen tegen uit de hand lopende energiefacturen. De verlaagde btw op gas en elektriciteit (van 21 procent van 6 procent) wordt aangehouden. Om de factuur aan de pomp te verlagen geldt sinds maart een accijnskorting van 17,5 cent per liter. Ook die zal dus blijven gelden tot de lente van 2023.

Voor de verlaagde btw is er afgesproken dat een slimme btw-verlaging zal voorbereid worden tegen het voorjaar. Die hervorming moet ervoor zorgen dat de btw op energie definitief op 6 procent blijft terwijl er gespeeld wordt met de accijnzen om (vervuilend) verbruik te ontmoedigen.

Er is binnen de regering ook sprake van “andere socio-economische steunmaatregelen in functie van de economische evoluties”. Het zou dan onder meer gaan om een pauzeknop voor de terugbetaling van woonkredieten voor wie financieel in de problemen raakt. Die pauzeknop bestond ook in de coronacrisis. Dinsdagavond liet vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) al verstaan dat de banken klanten in moeilijkheden moeten helpen om de energiecrisis door te komen.

Tihange 2

Het sociaal energietarief, de verlaagde btw en de accijnskortingen zijn maatregelen waar een enorme budgettaire kost tegenover staat voor de Belgische begroting, maar binnen de federale regering was men van oordeel dat het niet anders kon om drama’s te vermijden.

Wat betreft het afromen van de overwinsten bij de energiebedrijven, een maatregel die geld kan opbrengen voor de staatskas: daar is de federale regering overeengekomen om technisch via een andere weg te werken. Al blijft hier wel ruis op de lijn over. Volgens het kabinet-Van der Straeten zou gekeken worden naar de brutomarge van de energiebedrijven. Volgens het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zal gewerkt worden via bijdrages.

Vandaag betaalt Engie als nucleaire uitbater al een zogenaamde ‘repartitiebijdrage’ van 38 procent op zijn winsten uit vier Belgische kerncentrales. Die zou verhoogd worden, luidt het bij cd&v. Vervolgens zouden ook in andere sectoren (onder meer de windmolens op zee en gascentrales) gelijkaardige bijdrages worden opgelegd. Dit zou tussen 638 en de 712 miljoen euro moeten opbrengen.

Ook interessant: er zal onderzocht worden om de kerncentrale Tihange 2, waarvan de sluiting gepland staat in februari 2023, te ‘stretchen’ tot het begin van de lente. Er zou daarvoor gespeeld worden met de draaiuren van de kerncentrale, zodat die kan bijspringen op moeilijke momenten komende winter. Engie moet nu een dossier indienen bij de nucleaire waakhond FANC. Eerder heeft het energiebedrijf echter al laten weten dat zo’n operatie technisch onhaalbaar is. Afwachten dus.

Over een echte levensduurverlenging is voorlopig niets beslist. Bij de groenen ligt dat erg gevoelig. Zij willen alleen de jongste twee kerncentrales – Doel 4 en Tihange 3 – langer openhouden. Hierover zijn momenteel onderhandelingen aan de gang met Engie.

Qua energiebesparing zal de federale overheid het voorbeeld geven door zelf minder energie te verbruiken zoals het verlagen van de temperatuur (tot 19 graden) in de overheidsgebouwen, het gebruik van de airco (tot maximum 27 graden), ’s avonds vanaf 19u tot 6u ’s ochtends doven van verlichting bij federale gebouwen en monumenten. Er komen geen richtlijnen voor burgers.

Vanmiddag zitten alle regeringsleiders en bevoegde ministers in ons land voor het eerst samen over de energiecrisis. Het doel is om samen een plan uit te werken om gezinnen en bedrijven beter te beschermen tegen de hoge energieprijzen. Vanuit Vlaanderen is er echter weinig animo voor de vergadering. De Vlaamse regering wijst erop dat overleggen zinvol is, maar dat op het einde van de rit toch ieder binnen zijn eigen bevoegdheden moet doen wat mogelijk is.

Beeld ter illustratie. Beeld Getty Images/EyeEm

