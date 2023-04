Federale ombudsman tikt ‘onvoldoende toegankelijke’ overheidsdiensten op de vingers

Of burgers nu een vraag hebben over een energiepremie, een werkloosheidsuitkering, hun belastingen, visum of verblijfstitel: ze krijgen momenteel vaak te maken met een dienst die niet toegankelijk is. “Dit maakt het moeilijk voor burgers om hun rechten te doen gelden”, stellen federale ombudsmannen David Baele en Jérôme Aass. De klachten variëren van niemand kunnen spreken aan de telefoon, geen antwoord krijgen op een e-mail, geen afspraak kunnen maken of geen contact kunnen opnemen via een online platform.

De federale Ombudsman fungeert als onafhankelijke tussenpersoon tussen burgers en de overheid. In 2022 openden de instelling 8.321 dossiers. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2021. Over de laatste vijf jaar is er een grotere stijging te zien: er kwamen één derde meer dossiers bij. “Het zijn vaak schrijnende situaties, die onze medewerkers soms een gevoel van machteloosheid geven”, is in het jaarverslag te lezen. In 83 procent van de gegronde klachten kon de federale Ombudsman een oplossing vinden voor de klacht.

Dienst Vreemdelingenzaken

De toename van het aantal klachten is onder andere toe te schrijven aan de structurele problemen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In 40 procenten van de gevallen gaat het om klachten van vreemdelingen van wie de grondrechten geschonden zijn, concludeert de Ombudsman. Dit gaat met name over verlopen verblijfsvergunningen: de verlening loopt vertraging op bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Buitenlanders, onder wie veel studenten, verliezen vervolgens hun huis of baan omdat de verlening van verblijfspapieren op zich laat wachten. Een structureel probleem waar nog altijd geen oplossing voor is, stelt de ombudsman.

Ook kwamen er veel meldingen binnen over de werkloosheidsuitkeringen. 900 klachten zijn gerelateerd de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en de vakbonden. “We stellen vast dat mensen nog steeds te lang moeten wachten op hun werkloosheidsuitkering, terwijl sommigen het financieel al erg moeilijk hebben”, zeggen de ombudsmannen.

De klachten staan niet los van besparingen en toegenomen werklast bij overheidsdiensten, stelt de federale Ombudsman. Bepaalde diensten zijn niet opgewassen tegen de stroom van duizenden aanvragen die volgen op de steunmaatregelen die de regering neemt. “Dit is een situatie die soms de belangrijkste opdracht van een overheidsdienst in het gedrang brengt, zorgt voor een achteruitgang in de toegang tot de rechten en bepaalde ongelijkheden versterkt.”