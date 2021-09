FBI geeft eerste document over aanslagen 9/11 vrij: ‘Saudi’s speelden een rol bij de moord op duizenden mensen’

In het stuk, dat uit 2016 stamt en 16 pagina’s telt, staan volgens CNN details over FBI-onderzoek naar de vermeende steun die een Saudische medewerker van het consulaat en een vermoedelijke Saudische geheim agent in Los Angeles hebben verleend aan ten minste twee van de mannen die op 11 september 2001 vliegtuigen hadden gekaapt.

Het document beschrijft meerdere connecties en getuigenverklaringen die de politiedienst doet vermoeden dat Omar al-Bayoumi, die naar verluidt een Saudische student in Los Angeles was, een medewerker was van de inlichtingendienst van Saudi-Arabië. In het stuk staat dat de man nauw betrokken was bij het verstrekken van “reisbijstand, onderdak en financiering” om de kapers te helpen.

Vijftien van de negentien vliegtuigkapers hadden de Saudische nationaliteit. Beeld Getty Images

Biden had eerder niet aangegeven wat er in de stukken zou staan, maar Amerikaanse media meldden vorige week al dat ze waarschijnlijk zouden gaan over de mogelijke rol die Saudi-Arabië zou hebben gespeeld bij de aanslagen. Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen stellen dat het land in het Midden-Oosten hulp heeft verleend aan terroristengroep al-Qaida, die de aanslagen uitvoerde.

‘Verantwoordelijkheid nemen’

In een verklaring laat een woordvoerster namens een organisatie van nabestaanden van slachtoffers van 9/11 weten dat het nu vrijgegeven document alle twijfels over de Saudische medeplichtigheid bij de aanslagen heeft weggenomen. “Nu worden de geheimen van de Saudi’s aan het licht gebracht en is het de hoogste tijd voor het koninkrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die zijn ambtenaren hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden mensen op Amerikaanse bodem.”

Op 11 september 2001 werden vier passagiersvliegtuigen gekaapt door terroristen van al-Qaida. Twee werden geramd in de Twin Towers van het World Trade Center in New York en een in het Pentagon bij Washington. Een vierde toestel crashte in het dorp Shanksville toen inzittenden de kapers probeerden te overmeesteren. Bijna 3000 mensen kwamen in totaal om het leven.