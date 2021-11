FBI arresteert ‘mogelijke seriemoordenaar’: 25-jarige verdacht van zes moorden

Reed droeg bij zijn arrestatie een semi-automatisch wapen, waarvan de kogels overeenkomen met de kogels die bij verschillende schietpartijen in en rond St. Louis werden teruggevonden. De FBI omschrijft hem als een “mogelijke seriemoordenaar” die in september en oktober vier dodelijke slachtoffers zou gemaakt hebben in St. Louis (Missouri) en twee anderen zou hebben doodgeschoten in Kansas City (Kansas). Twee andere slachtoffers raakten gewond.

Verschillende slachtoffers leken willekeurig te zijn neergeschoten op straat, zoals het eerste slachtoffer dat midden september gewoon stond te wachten aan een bushalte in St. Louis. Hij overleefde het, maar een dag later werd het lichaam van een tienermeisje dood teruggevonden in dezelfde buurt, met een kogel in het hoofd. Ook in de weken nadien vielen er doden bij vergelijkbare schietpartijen, telkens met hetzelfde type wapen.

De verdachte, die in St. Louis woont, werd vrijdag zonder verzet opgepakt, en volgens zijn advocaat ontkent hij alle beschuldigingen, zo schrijven CNN en The New York Times. Reed kon worden gearresteerd door de gegevens op zijn rijbewijs, dat hij gebruikte om het appartementsgebouw van een van zijn slachtoffers binnen te geraken. Op bewakingsbeelden van het gebouw was ook een man te zien met een tattoo op zijn voorhoofd, die overeenkomt met de tattoo op Reeds hoofd.

Reed is in beschuldiging gesteld van moord, poging tot moord en het transporteren van een wapen over de staatsgrens met de bedoeling er een misdrijf mee te plegen.