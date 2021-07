FAVV te laks met PFOS-waarden volgens Groen

Op 17 september 2020 legde het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) de norm vast voor de dosis van PFOS die je wekelijks mag binnenkrijgen alvorens het gevaarlijk is voor de gezondheid. “Volgens informatie van het EFSA, verkregen van minister Vandenbroucke in de commissie Gezondheid, wordt in België nog steeds de verouderde referentiedosis van 2008 gebruikt”, zegt Groen-parlementslid Barbara Creemers.

“Het is onwaarschijnlijk dat het FAVV nog steeds de normen van 2008 gebruikt. De nieuwe normen uit 2020 zouden 250 tot zelfs 1.000 keer strenger zijn. Wij vinden dat het FAVV te laks omgaat met de PFOS-waarden en dat men strenger moet zijn op basis van de nieuwste wetenschappelijke informatie.” Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet weten dat het FAVV bezig is met het aanpassen van de normen en dat deze worden verwacht tegen halverwege 2022. “Voor Groen is het onaanvaardbaar dat we twee jaar moeten wachten op scherpere normen, die al sinds 2020 gekend zijn”, zegt Creemers. “Wanneer de normen zo sterk verscherpt worden ten opzichte van twaalf jaar geleden, mag het geen twee jaar duren voordat de normen worden bijgesteld.”