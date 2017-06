Fatale bosbrand, frieten in gevaar en festivalnieuws: dit moet u weten voor u gaat eten

Bij een zware bosbrand in Leiria, in het centrum van Portugal , zijn nu al 57 doden geteld en 59 mensen gewond geraakt. Dat blijkt uit een nieuwe balans door de Portugese regering. Het vuur brak gisteren even voor 15 uur uit. Veel slachtoffers kwamen om toen hun auto ingesloten raakte door de vlammen.

In Frankrijk hebben de zowat 67.000 stembureaus vanochtend de deuren geopend voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen . Verwacht wordt dat de partij van de pas verkozen president Emmanuel Macron een torenhoge overwinning boekt, al blijft de vraag of hij een absolute meerderheid zal halen .

Sp.a-parlementslid Karin Jiroflée dient een wetsvoorstel in om het remgeld voor kinderen en jongeren te schrappen . De partij wil ook de derdebetalersregeling invoeren voor die doelgroep. "Door het bezoek kosteloos te maken, vermijd je duurdere behandelingen", zegt Jiroflée in De Zondag.

Het wordt vandaag rustig, zonnig en zeer warm met maxima van 24 tot 30 graden. Ook maandag en dinsdag is nog veel zon met temperaturen tot 30 graden of meer . Woensdag wordt eventjes minder warm maar nog altijd zonnig, zo voorspelt het KMI.

De Morgen is dit weekend aanwezig op Best Kept Secret en Graspop. Al het nieuws over beide festivals leest u in ons dossier De wei, de wereld.